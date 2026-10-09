Principales titulares de los periódicos para el sábado 10 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
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-- "Mohamed VI advierte contra la "presión o chantaje" desde España"
-- "Juan Carlos I renuncia a los 65 millones que donó a Corinna Larsen"
ABC
-- "Sánchez presiona para que sus socios no se presenten en varias provincias"
-- "Otegi logra el objetivo que se marcó en 2021 al apoyar a la Moncloa: solo quedan una treintena de etarras "sin pisar la calle""
EL MUNDO
-- "Sánchez lanza un 'frente popular' en el Senado para maniatar al PP"
-- "La nueva vida del obrero Cerdán"
LA RAZÓN
-- ""Queremos una mayoría para hacer lo que haga falta""
-- "La Fiscalía pide que el TS deje sin efecto las medidas cautelares en la "ley de nietos""
LA VANGUARDIA
-- "Trump ataca a la Corte Penal Internacional tras el Nobel a una exjueza"
-- "El PSOE busca listas conjuntas de izquierdas para el Senado"
EL PERIÓDICO
-- "Grandes tenedores frenan su oferta de alquileres hasta el 29N"
-- "La escuela catalana debate cómo reforzar los conocimientos básicos"