Principales titulares de los periódicos para el sábado 10 de octubre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "Mohamed VI advierte contra la "presión o chantaje" desde España"

-- "Juan Carlos I renuncia a los 65 millones que donó a Corinna Larsen"

ABC

-- "Sánchez presiona para que sus socios no se presenten en varias provincias"

-- "Otegi logra el objetivo que se marcó en 2021 al apoyar a la Moncloa: solo quedan una treintena de etarras "sin pisar la calle""

EL MUNDO

-- "Sánchez lanza un 'frente popular' en el Senado para maniatar al PP"

-- "La nueva vida del obrero Cerdán"

LA RAZÓN

-- ""Queremos una mayoría para hacer lo que haga falta""

-- "La Fiscalía pide que el TS deje sin efecto las medidas cautelares en la "ley de nietos""

LA VANGUARDIA

-- "Trump ataca a la Corte Penal Internacional tras el Nobel a una exjueza"

-- "El PSOE busca listas conjuntas de izquierdas para el Senado"

EL PERIÓDICO

-- "Grandes tenedores frenan su oferta de alquileres hasta el 29N"

-- "La escuela catalana debate cómo reforzar los conocimientos básicos"