Lula da Silva no arrojó al suelo la bandera de Brasil después de votar

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Bogotá, 9 oct (EFE).- Es falso que el presidente brasileño y candidato por la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, haya lanzado al suelo la bandera de su país tras votar en las elecciones presidenciales del pasado domingo, contrario a los mensajes difundidos en línea que comparten imágenes de una transmisión. Una revisión de otros registros demuestra que el mandatario le entregó la bandera a su fotógrafo.

En redes sociales como X, Facebook e Instagram circula un vídeo en el que supuestamente se ve al líder progresista tirar la bandera de Brasil al suelo, tras tomarse una foto con la insignia. La escena tuvo lugar después de que Lula votara el pasado domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país.

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“En plena jornada electoral, se viraliza un vídeo del socialista Lula da Silva arrojando la bandera de Brasil al suelo tras tomarse una foto con ella. El episodio ha causado controversia entre los patriotas brasileños”, comenta una de las cuentas que comparte el vídeo.

HECHOS: Lula da Silva no arrojó la bandera de Brasil al suelo después de sufragar. Una revisión de diferentes coberturas periodísticas comprueba que el mandatario le entregó el emblema a su fotógrafo tras tomarse un retrato en un puesto de votación en la ciudad de São Bernardo do Campo.

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En primer lugar, una búsqueda en línea evidencia que el fragmento viralizado en línea corresponde a una transmisión de la cadena brasileña SBT News, en la que el ángulo de la grabación muestra a Lula soltando la bandera, sin observarse qué ocurre con el objeto.

Sin embargo, una transmisión en vivo de la Agencia EFE, filmada desde otro ángulo en el mismo puesto de votación, comprueba que Da Silva le entregó la bandera a Ricardo Stuckert, fotógrafo de su campaña electoral, como se observa entre los minutos 01:19:26 y 01:19:46 de la transmisión.

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Por otra parte, el periodista Nelson Almeida, de la Agencia AFP, captó en una fotografía el momento exacto en que Lula le entrega la bandera en la mano a Stuckert, mientras abandona el recinto de votación acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Adicionalmente, esta información fue desmentida por la campaña de reelección del líder progresista al medio brasileño Agencia Lupa.

Estos mensajes se comparten tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, celebradas el pasado domingo 4 de octubre, en la que los candidatos más votados fueron el senador opositor Flávio Bolsonaro del Partido Liberal (PL) y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

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Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,04% de los votos, seguido por Lula con el 45,15%, según los resultados oficiales con el 100 % del censo escrutado. Ambos candidatos disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre.

En conclusión, es falso que el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, haya lanzado al piso la bandera Brasil tras tomarse una foto con ella, el video que se comparte con estas afirmaciones está descontextualizado. EFE

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