La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,16 %

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Buenos Aires, 9 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una caída del 0,16 %, hasta las 2.828.026,86 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 0,13 %, hasta los 122.562.195,34 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron Telecom Argentina (-3,19 %) y Transportadora de Gas del Sur (- 2,12 %), mientras que los papeles que más subieron fueron los de Aluar Aluminio Argentino (+3,32 %) y los de Loma Negra (+1,39 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta 0,5 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió una unidad hasta 589 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.535 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.517 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.540 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) aumentó hasta 1.611,26 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió hasta los 1.539,28 pesos por unidad.

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El próximo lunes será festivo en Argentina y, por tanto, no habrán operaciones ni bursátiles ni cambiarias. EFE