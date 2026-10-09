Plus Ultra reduce a dos las frecuencias de su ruta Madrid-Buenos Aires hasta diciembre por motivos operativos

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Plus Ultra reducirá de cinco a dos frecuencias semanales la ruta entre Madrid y Buenos Aires (Argentina) entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre por motivos operativos relacionados con las obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según ha confirmado la aerolínea a Europa Press.

Las obras en Ezeiza comenzaron en agosto y se extenderán hasta el último mes del año, aunque el mayor impacto operativo será entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre debido a la reducción de la pista principal, tal y como recoge la prensa local.

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Un vez pasado el mencionado periodo, la compañía aérea ha asegurado que recuperará su actividad con normalidad y operará las cinco frecuencias semanales.

Plus Ultra inauguró esta ruta a finales del pasado junio con dos frecuencias semanales, que aumentaron a cinco por la buena acogida y el aumento de la demanda a partir de julio. La operativa se desarrolla con aviones Airbus A330, con capacidad para transportar cerca de 300 pasajeros, distribuidos en clase turista y business.

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Este inicio de la conexión con Argentina coincidió con la conmemoración del centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, unió por primera vez España y Suramérica y cuyo legado inspira el nombre de la compañía.

En palabras de la compañía, la ruta supone un hito enmarcado en su plan de crecimiento, ya que supone la confirmación de su capacidad para competir con éxito en "uno de los mercados más exigentes y estratégicos del transporte aéreo entre Europa y Latinoamérica".

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