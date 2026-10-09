Patrimonio Nacional celebra el 12 de octubre con una jornada de puertas abiertas en sus Reales Sitios

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Patrimonio Nacional celebra este lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con una jornada de puertas abiertas en sus Reales Sitios.

Así, los visitantes podrán acceder gratuitamente a palacios, museos, monasterios y jardines, que abrirán con horario de día festivo.

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Concretamente, la iniciativa se aplica en los Palacios Reales de La Granja de San Ildefonso, Riofrío, Aranjuez y La Almudaina, y en los Reales Monasterios de San Lorenzo de El Escorial, Santa Clara de Tordesillas y San Jerónimo de Yuste.

Como novedad este año, siete de estos espacios ofrecerán también visitas guiadas. Sin embargo, el Palacio Real de Madrid permanecerá cerrado con motivo de la recepción oficial de los Reyes.

Las visitas mantienen el mismo recorrido y servicio que durante el resto del año y podrán reservarse a través de la página web de Patrimonio Nacional.

El acceso gratuito permite visitar también las exposiciones temporales de la Galería de las Colecciones Reales, 'Tejiendo la vida cortesana y Brambila', pintor de los Reales Sitios, que se clausuran el día siguiente.