Netflix anuncia el rodaje de una miniserie inspirada en el caso Daniel Sancho, protagonizada por Martiño Rivas

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Netflix ha anunciado este viernes que próximamente comenzará el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso Daniel Sancho, protagonizada por Martiño Rivas ('El problema final, 'Las chicas del cable') y que se grabará en diferentes localizaciones de Tailandia y España.

Así lo ha dado a conocer la plataforma, que ha señalado que estará producida por Bambú Producciones ('El caso Asunta', 'El crimen de Pazos'), con la producción ejecutiva de Ramón Campos. La miniserie todavía no tiene título y recrea en ficción el caso ocurrido en el verano de 2023.

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El pasado 25 de septiembre, un tribunal de Tailandia ratificó la condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho, sentenciado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan (sureste), tras rechazar las apelaciones presentadas por ambas partes al fallo dictado en agosto de 2024.

"Se han desestimado los recursos tanto de nuestra parte como de la contraria", según dijo en declaraciones a Europa Press Ramón Chippirrás, uno de los representantes legales de Sancho

La sentencia confirmó la emitida el 29 de agosto de 2024, cuando el tribunal declaró culpable a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta y dictó cadena perpetua contra él tras considerar como atenuante su confesión inicial, dado que se exponía a ser condenado a pena de muerte.

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El citado fallo de agosto se vio seguido por los recursos presentados por la familia de Arrieta y la defensa de Sancho, en el primer caso para reclamar la imposición de la pena capital y en el segundo para solicitar la apertura de un nuevo juicio contra él.

La Fiscalía mantuvo durante el proceso que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo, planificó el asesinato, si bien la defensa sostuvo que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea en la que el acusado se defendió de un intento de agresión sexual.

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