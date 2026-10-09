María Corina Machado se solidariza con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7

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Caracas, 9 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado se solidarizó este viernes con Panamá luego de que se registrara un terremoto de magnitud 7,7 con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

"Mi cariño y oraciones a todos los panameños que han sido afectados por el terremoto de esta tarde, y a todos mis queridos venezolanos que viven en este gran país", escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X.

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"Gracias por acogerme con tanto afecto; muchísima fuerza", añadió Machado, quien intentó regresar a Venezuela desde Panamá el pasado septiembre, pero su equipo de comunicaciones aseguró que se lo impidieron.

De acuerdo con el USGS, el epicentro del terremoto se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de Panamá.

En los últimos meses, en Latinoamérica se han registrado terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos seísmos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un seísmo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación. EFE

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