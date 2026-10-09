Agencias

La UE hará lo necesario para que la CPI siga su labor tras anuncio de sanciones de EE.UU.

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Bruselas, 9 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) afirmó este viernes que está dispuesta a hacer todo lo necesario para que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda continuar su labor tras el anuncio de Estados Unidos de que le impondrá sanciones en el día en que el premio Nobel de la Paz fue otorgado a su exjueza Navi Pillay.

"La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE en el mercado único", indicó en un comunicado la Comisión Europea. EFE

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