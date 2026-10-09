Agencias

La ONU felicita a Pillay por el Nobel: "es un testimonio del compromiso con los derechos"

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Ginebra, 9 oct (EFE).- Naciones Unidas felicitó este viernes a la jueza sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026, y destacó su implicación en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales.

"Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos", destacó la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, minutos después de que se anunciara el galardón.

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Su homóloga en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, agregó que el reconocimiento a Pillay "demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca". EFE

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