La obra de la brasileña Solange Pessoa llega a España con una muestra "para los sentidos"

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Santander (España), 9 oct (EFE).- El Centro Botín de Santander (norte de España) expone por primera vez en el país la obra de la artista multidisciplinar brasileña Solange Pessoa en una muestra "para los ojos y los sentidos", donde mezcla elementos naturales y humanos en creaciones marcadas por el paisaje y la cultura de la región donde vive, Minas Gerais.

Solange Pessoa presentó este viernes la exposición, titulada 'Del día o de la noche', que permanecerá abierta hasta marzo, y mostró a periodistas e invitados las distintas salas que ocupa su obra, con pintura, escultura, vídeos y performance, donde se reúnen creaciones tempranas de los años 90, con ambiciosos desarrollos formales de esta década.

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Pessoa subrayó la "simbiosis" que en esta exposición se crea entre lo animal, a través de la figura del caballo como "metamorfosis del movimiento" que está presente a lo largo de gran parte de la muestra, y lo humano, influenciado por la historia colonial de Minas Gerais representada por el Barroco Minero y los elementos de los colonizadores ibéricos.

De esta forma, aparecen en la sala central de la muestra grandes capuchas y largas estructuras de más de 100 metros de largo colgadas del alto techo de la sala, creadas con cabello humano, cuero y tela, a modo de "esculturas devocionales ligadas a la religión católica".

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Estas largas estructuras, reunidas bajo el epígrafe 'Catedral' (1990-2003), ascienden de forma "monumental y espiritual" como lo hace la catedral de Brasilia, diseñada por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, mientras que el uso del cabello conecta con el barroco donde se incorporaba a objetos devocionales, ha recordado.

Esos elementos comparten espacio en la misma gran sala con sillas de montar negras también ancladas al techo que dejan caer sus largas correas hasta el suelo como elementos "ibéricos", en los que "el jinete está ausente en una especie de vacío".

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Con el título 'Arreios (Montura)' (2026), Pessoa detalló que esas 17 sillas de montar, que forman una creación diseñada para esta exposición en el Centro Botín, representan "figuras espectrales", de las que cuelgan grandes bolsas negras de cuero como "ropajes medievales" que conectan con el imaginario colonial.

A la exposición se accede a través de una sala en la que 'Hammcoks' (1999-2026) reúne un conjunto de formas suspendidas realizadas con telas impregnadas de tierra y materiales naturales, a modo de "restos de un cuerpo fragmentado en el espacio".

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Este montaje se acompaña de 'Sin título' (2011-2012), un conjunto de 12 pinturas verticales realizadas también con tierra sobre cortinas de algodón que muestran formas antropomórficas junto a arquitecturas animales y vegetales, que remiten a las pinturas prehistóricas.

El recorrido de la muestra concluye con 'Origo (Origen)' (2026), también producida por la Fundación Botín para esta exposición, que está compuesta de multitud de esculturas de arcilla, bronce y elementos orgánicos repartidas por el suelo, a modo de "óvulos", en representación de ese principio de los procesos naturales, explicó la artista brasileña.

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Pessoa invitó a caminar entre todos los elementos expuestos en el suelo, porque, resaltó, "las instalaciones no son solo para los ojos, sino también para los sentidos".

"Tenéis que buscar el sentimiento que os producen, más que interpretar las creaciones", dijo a los periodista e invitados a la presentación. EFE

(foto)(vídeo)