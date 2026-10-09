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La inflación en Brasil sube al 4,58 % en septiembre por la vivienda y el transporte

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São Paulo, 9 oct (EFE).- La inflación en Brasil repuntó en septiembre hasta el 4,58 % interanual, casi cuatro décimas más que en agosto, impulsada por la subida de los precios de la vivienda, el transporte y los alimentos, informó este viernes el Gobierno

El índice nacional de precios al consumidor fue del 0,82 % solo en el mes de septiembre, frente a la inflación negativa del 0,32 % registrada en agosto, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

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Así, el resultado interanual se sitúa por encima del techo de la meta fijada para este año, que es del 4,5 %. EFE

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