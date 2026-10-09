Israel afirma que "Joseph Goebbels aplaude desde el infierno" el Nobel de la Paz a Navi Pillay

Guardar

El Gobierno de Israel ha afirmado este viernes que el dirigente nazi Joseph Goebbels, quien fuera ministro de Propaganda durante el régimen de Adolf Hitler, "aplaude desde el infierno" el Premio Nobel de la Paz entregado a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI) y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Navi Pillay no solo sería una candidata; sería la favorita indiscutible", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí, que ha apuntado que "su papel en la incesante demonización de Israel, motivada por intereses políticos, y en la promoción de la 'genomentirosa' narrativa del genocidio (en la Franja de Gaza) es más que elocuente".

PUBLICIDAD

Así, ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "conceder el Premio Nobel de la Paz a Pillay no supone un reconocimiento a la justicia", sino "una instrumentalización grotesca de un galardón para legitimar el odio y los prejuicios contra Israel". "Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, sin duda Joseph Goebbels está aplaudiendo desde el infierno", ha zanjado.

Israel se ha mostrado muy crítico con Pillay por su papel como presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargada de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, que en septiembre de 2025 concluyó que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza en el marco de su ofensiva contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

PUBLICIDAD

De hecho, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha destacado durante el anuncio que "el Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo", antes de destacar la labor de Pillay a la hora de avanzar para que los responsables de "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio" son llevados ante los tribunales.

Pillay, nacida en Sudáfrica, inició su labor como abogada defensora del líder contra el Apartheid Nelson Mandela, tras lo que ha sido magistrada del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza del propio TPI entre 2003 y 2008, además ser Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. En la actualidad es jueza 'ad hoc' en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine.

PUBLICIDAD