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Invierten $40 millones en Venezuela para modernizar un referente cultural de alcance internacional

PR Newswire

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CARACAS, Venezuela, 9 de octubre de 2026

CARACAS, Venezuela, 9 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Representantes del trust Belén Clarisa Velutini, fundadora del complejo Trasnocho Cultural, anunciaron una inversión inmobiliaria de aproximadamente 40 millones de dólares en los próximos 36 meses, destinada a la modernización integral de uno de los centros culturales independientes de más proyección en Venezuela, informó MP Publishing.

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"La inversión planificada comenzó con la renovación integral de la infraestructura operativa y la actualización tecnológica en las salas de cine y teatro", anunció Jorge Kiriakidis, de KLMC legal, representante del fideicomiso de la familia Herrera Velutini, propietaria del complejo.

El anuncio se produce en momentos cuando Venezuela inicia una nueva etapa de recuperación, modernización de infraestructura y renovado interés de inversionistas nacionales e internacionales.

Trasnocho Cultural es un hub urbano conformado por el centro cultural, el hotel Paseo Las Mercedes y el Trasnocho Mall, un modelo de uso mixto que integra cultura, entretenimiento, gastronomía, comercio y hospitalidad. A lo largo de sus 25 años de operaciones, el concepto ha llamado la atención de gestores y personas vinculadas al sector cultural internacional, interesados en replicar un modelo de estas características. Incluso en Miami, una ciudad donde la oferta cultural ha venido ganando espacio, se han adelantado conversaciones acerca de la posibilidad de desarrollar propuestas inspiradas en el concepto caraqueño.

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Lo siguiente será el desarrollo de un ambicioso proyecto de renovación para el hotel Paseo Las Mercedes, parte del complejo, y que se convertirá en uno de los más modernos y lujosos del sureste de Caracas. Según Kiriakidis, el nuevo diseño se hizo preservando las líneas originales de la obra del reconocido arquitecto venezolano Jimmy Alcock, considerada patrimonio cultural por su valor arquitectónico y urbano.

La inversión se produce en un momento de transformación para Venezuela. Tras años de deterioro en su infraestructura y una limitada inversión, el país ha comenzado a atraer nuevamente capital y proyectos privados, mientras organismos multilaterales evalúan nuevas vías de participación en su recuperación. El Banco Interamericano de Desarrollo ha comenzado a elaborar un plan de trabajo de dos años, con especial atención inicial a las necesidades de infraestructura eléctrica y protección social.

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"Desde su creación, la familia Herrera Velutini se ha empeñado en mantener operativo el modelo cultural de Trasnocho, que sigue siendo una fórmula poco habitual en la región. El reto ahora no solo es mejorar los espacios y mantener el legado, sino ampliar la propuesta con una agenda atractiva para las nuevas generaciones, más amable y moderna para todo el público", agregó Kiriakidis.

Según el abogado, la iniciativa representa mucho más que una renovación física: es una apuesta por mejorar la calidad de vida, revitalizar la oferta cultural de entretenimiento de los venezolanos y al mismo tiempo, honrar el legado de la empresaria, banquera e inversionista internacional Belén Clarisa Velutini, una de las principales promotoras privadas de la cultura en Venezuela, descendiente de una histórica familia vinculada al desarrollo financiero del país.

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«Ella también hizo muchas obras sociales que hoy estamos ampliando a través de una Fundación que lleva su nombre—, informó su presidenta, Melanie de Herrera Velutini—, y la idea es continuar esa parte de su legado en proyectos de formación educativa infantil, educación cívica y por supuesto, iniciativas de apoyo humanitario y desarrollo cultural."

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FUENTE MP Publishing