Temas del día de EFE Internacional del viernes 9 de octubre (12:00 GMT)

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DESTACADOS

NOBEL PAZ

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Copenhague - La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

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- Se enviará también un perfil de la galardonada y unas claves sobre el significado del premio.

EEUU ELECCIONES

Nueva York - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en Syracuse (Nueva York) con el candidato republicano a gobernador del estado, Bruce Blakeman, a quien ya respaldó el pasado agosto en un mitin en Long Island.

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- Trump intensifica su retórica sobre el proceso de votación y las posibilidades de fraude a medida que se acerca el día de los comicios de noviembre en los que se juega el control del Congreso, en una acostumbrada estrategia que esta vez podría no dar el mismo resultado, según advierten expertos.

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EEUU VENEZUELA

Washington - El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne en Washington con Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el chavismo.

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- También se enviará una entrevista con Roberto Enríquez, el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, que pide tener una comunicación más dinámica con Estados Unidos para acelerar la transición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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BRASIL ELECCIONES

Brasilia - El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, arranca este viernes su campaña en las calles con una marcha por la periferia de Brasilia de cara a la segunda vuelta electoral frente al opositor Flávio Bolsonaro, que sigue sumando apoyos y lleva la ventaja según las primeras encuestas difundidas.

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- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro participa este viernes en un acto en Nova Iguaçú, un municipio de la perifería de Río de Janeiro donde la derecha creció en la primera vuelta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Empieza la propaganda televisada para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. (Texto) (Vídeo)

EEUU INMIGRACIÓN

Nueva York - El incidente en el que un hombre, identificado como dominicano, ha resultado herido por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York ha provocado manifestaciones contra la agencia migratoria y ha llevado a las autoridades del Estado y de la ciudad a exigir respuestas al Gobierno federal.

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HURACANES AMÉRICA

Miami - El primer huracán de la temporada del Atlántico, Isaías, azotará entre el viernes y el sábado el sur de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), por lo que estados como Florida y Alabama se preparan con despliegues de oficiales, evacuaciones y declaraciones de emergencia. (Texto) (Foto)

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- La tormenta tropical Simón podría intensificarse este viernes a huracán frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras su circulación amenaza con lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado a varios estados del sur y occidente del país. (Texto) (Foto)

ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Kiev - Los emisarios del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, empiezan una visita de dos días a EE.UU. para intentar avanzar hacia la reanudación de los contactos a tres con Rusia en medio de los intensos ataques contra el país invadido que solo en los últimos días se han cobrado más de 60 muertos. (Texto) (Audio)

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- Mientras, el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este viernes a mejorar la imagen de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) pese al impacto de la guerra en Ucrania, que varios de sus miembros han llamado a terminar cuanto antes, en la cumbre de la organización en Turkmenistán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

RUSIA ELECCIONES | Moscú - La Justicia rusa estudia el caso de Nikolái Ribakov, líder del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, quien podría ser condenado a 15 días de arresto por escribir un mensaje pacifista en la papeleta electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COMERCIO INFORME | Ginebra - El organismo de la ONU para el comercio y el desarrollo (UNCTAD) presenta su informe 2026 sobre la evolución del comercio mundial, en un contexto marcado por las continuas tensiones y crisis geopolíticas. (Texto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

MÉXICO VIOLENCIA | Ciudad de México - Alcaldes asesinados, funcionarios amenazados y policías infiltradas marcan la disputa del crimen organizado por el control de los municipios mexicanos, una violencia que alcanza incluso la zona metropolitana de Ciudad de México y enfrenta a los gobiernos locales con organizaciones que los superan en recursos y capacidad de fuego. (Texto) (Foto)

CUBA CINE | La Habana - 'El Camino', la ópera prima del actor y director cubano Omar Alí, busca con siete cuentos de ficción histórica reflexionar sobre una Cuba "cíclica", con la juventud como protagonista, y donde la actualidad también se refleja en un largo y duro proceso de rodaje de siete años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ PESCA | Lima - El ministro de Producción de Perú, Juan Carlos Requejo, explica en una entrevista con EFE que el fenómeno climático de El Niño ha causado una gran caída en la pesca industrial de anchoveta, que se exporta en forma de aceite y harina de pescado, pero ha hecho crecer las capturas de calamar gigante o pota, otra especie apreciada en el extranjero, que ha elevado su captura a 700.000 toneladas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- Santiago de los Caballeros.- CEPAL REUNIÓN.- La Cepal celebra su 41 periodo de sesiones en República Dominicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- DELTA RESULTADOS.- Delta Air Lines presenta resultados del tercer trimestre de 2026, en un momento de especial atención sobre la evolución de la demanda de viajes y los costes del combustible para las aerolíneas estadounidenses. (Texto)

14:00 GMT.- Nueva York.- YEMEN CONFLICTO.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre la situación en Yemen y la evolución del conflicto en Oriente Medio. (Texto)

14:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CORRUPCIÓN.- El Museo de la Libertad en Panamá abre las puertas al público este viernes una exposición que aborda la corrupción no solamente desde la perspectiva de los actos que la constituyen, sino también desde sus efectos cotidianos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- La Barra.- COLOMBIA MEDIOAMBIENTE.- Ramas de árboles, palmeras tumbadas y hasta restos de embarcaciones se acumulan sobre la playa de La Barra, una comunidad del Pacífico colombiano acostumbrada desde hace más de una década a ver cómo el mar gana terreno y obliga a sus habitantes año a año a desplazarse hacia zonas más altas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ MADERA.- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Gobierno de Perú presenta la Expo Forestal Perú 2026, que conectará a productores y comunidades con compradores, empresas e inversionistas, promoviendo negocios sostenibles en los bosques del territorio peruano. Hotel DoubleTree by Hilton, Av. Arequipa 2960. (Texto)

16:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- Primer día para la divulgación de propaganda televisada en las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DESNUTRICIÓN.- El Ministerio de Salud de Guatemala y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentarán este viernes el Suplemento Nutricional, como parte de una estrategia preventiva contra la desnutrición crónica en la que el país centroamericano formó parte de las pruebas piloto globales. (Texto) (Foto) (Video)

18:30 GMT.- La Paz - BOLIVIA CHE GUEVARA - El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia conmemoran el 'Día de la victoria del soldado contra guerrillero', en coincidencia con el 59 aniversario de la muerte del argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30 GMT.- Santiago de los Caballeros.- CEPAL REUNIÓN.- El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, y el canciller de República Dominicana, Víctor 'Ito' Bisonó, clausuran el Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Cepal en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en Syracuse (Nueva York) con el candidato republicano a gobernador del estado, Bruce Blakeman, a quien ya respaldó el pasado agosto en un mítin en Long Island. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra la semana con avances leves en sus principales índices, aunque estos se han alejado de sus máximos ante el repunte de los rendimientos de la deuda y del precio del petróleo.

Santo Domingo.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- Concluye la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Fecha límite para que la Fiscalía de Manhattan responda a la defensa de Luigi Mangione, que solicitó que se desestime el caso estatal por el asesinato del ejecutivo Brian Thompson bajo el argumento de un doble encausamiento.

Washington - EEUU GOBIERNO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra el Día de Colón en la Casa Blanca. (Texto)

Asunción - PARAGUAY RELIGIÓN - Misa central por la llegada a Paraguay de una espada de San Miguel Arcángel, proveniente del santuario Monte Sant'Angelo, en Italia. (Texto) (Foto)

Luján (Argentina) - PAPA ARGENTINA - La basílica de Nuestra Señora de Luján, que convoca a más de dos millones de visitantes cada año, se prepara para convertirse en el lugar donde el papa León XIV coronará su viaje apostólico a Argentina con una misa multitudinaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

14:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- La presidenta del Consejo de Estado de España, Carmen Calvo, visita Lisboa, donde mantiene un encuentro con el presidente de la Asamblea de la República portuguesa, José Pedro Aguiar-Branco, y posteriormente presenta el libro "Gobernar en Consejo. Isabel de Portugal y el ejercicio del poder en la Castilla de Carlos V (1528–1538)". (Texto)

17:55 GMT.- La Haya.- UE PAÍSES BAJOS.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ofrece una rueda de prensa con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

18:00 GMT.- París.- LOUVRE ESPAÑA.- Comienza en el Louvre el ciclo cinematográfico de carta blanca a Rossy de Palma, integrado dentro de los eventos sobre la cultura española que el museo parisino celebra este otoño con motivo de su gran exposición sobre Zurbarán.

Moscú.- CASPIO CUMBRE.- Turkmenistán acoge la Cumbre Ecológica del Caspio en la que participan países ribereños como Rusia e Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- CEI CUMBRE.- Los líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI), liderada por Rusia, celebran una cumbre en Turkmenistán a la que está invitado el líder iraní, Masud Pezeshkian. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- ARTE AUSTRIA.- La galería Albertina de Viena expone hasta el 31 de enero una muestra dedicada a comparar la obra del pintor español Pablo Picasso y del británico Francis Bacon. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL SANIDAD.- Los técnicos superiores de diagnóstico y terapéutica de Portugal están convocados a una huelga para reclamar mejoras salariales y a una manifestación ante el Ministerio de Salud y la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, organizada por el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores de Salud de las Áreas de Diagnóstico y Terapéutica (STSS).

Praga.- REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.- República Checa celebra elecciones municipales y al Senado, donde se renueva un tercio de la cámara.

Fráncfort.- FERIA LIBRO.- Se celebra la 78 edición de la Feria del Libro de Fráncfort. (Foto) (Vídeo)

África

14:45 GMT.- Rabat.- MARRUECOS PARLAMENTO.- El rey Mohamed VI inaugura el período de sesiones de las dos cámaras del Parlamento con el tradicional discurso que esta vez está dirigido ante los diputados recién elegidos en las legislativas del pasado 23 de septiembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Marrakech.- MARRUECOS AERONÁUTICA.- Celebración del Marrakech Airshow, uno de los principales foros de industria aeronáutica y aeroespacial en Marruecos.

Asia

12:30 GMT.- Pekín.- CHINA UE.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, comparece ante la prensa en Pekín tras las reuniones con el Gobierno chino. (Texto) (Foto)

Seúl.- COREA DEL SUR ANIVERSARIO.- Corea del Sur celebra el Día del Hangul, su alfabeto patrimonio mundial de la Unesco y fuente de orgullo nacional, en una de las principales festividades nacionales.

Pekín.- CHINA RUSIA.- El asesor presidencial ruso y presidente del Colegio Naval de Rusia, Nikolái Pátrushev, visita China en plena escalada de tensiones entre Moscú y la OTAN.

Pekín.- CHINA FRANCIA.- El asesor diplomático presidencial francés Emmanuel Bonne realiza una visita oficial a China para mantener una ronda del diálogo estratégico entre Pekín y París, durante la cual se reunirá con el canciller chino, Wang Yi.

Pekín.- CHINA UE.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, continúa sus reuniones en Pekín el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, tras un primer encuentro el jueves y en un momento de tensiones comerciales entre China y los Veintisiete por el creciente superávit comercial de Pekín con el bloque, y ante las reticencias chinas de frenar exportaciones como las de vehículos híbridos. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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