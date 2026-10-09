Intocable y Kacey Musgraves cantan a "Tejas" en español

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Alejandra Arredondo

Washington, 8 oct (EFE).- Un mes después de tocar en el Zócalo para celebrar la independencia de México, Intocable lanza una nueva colaboración con la artista estadounidense de country Kacey Musgraves: una canción que celebra a "Tejas" y el encuentro de dos culturas que durante generaciones han compartido la misma tierra, según señaló en una entrevista con EFE Ricky Muñoz, vocalista del grupo.

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'Uncertain, Texas' es una nueva versión de una canción del último álbum de Musgraves, 'Middle of Nowhere', y la primera que la artista canta íntegramente en español.

La colaboración, una reivindicación de la presencia y la historia mexicana en Texas, llega en un momento en el que un tercio de los latinos en EE.UU. afirma haber sufrido discriminación por su origen, según una reciente encuesta del Pew Research Center.

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Y es que, aunque Texas se independizó de México en 1836, México nunca se fue de Texas. Allí, los latinos representan el 40,9 % de la población, de acuerdo con el último censo.

Muy contentos, pero sobre todo agradecidos. Después de tantos años haciendo música, todavía me emociona encontrarme con proyectos que no tenía contemplados en mi camino.

Siempre he pensado que la música tiene que sorprenderte, incluso a ti mismo como artista. Y cuando tienes la oportunidad de hacer algo diferente sin dejar de ser quien eres, eso tiene un valor muy especial. A estas alturas de mi vida, ya no se trata de demostrar nada, sino de seguir descubriendo cosas.

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Para mí tiene un significado muy personal. Crecí en Texas, escuchando música en inglés y en español, sin pensar que una pertenecía a un mundo y la otra a otro. Siempre he admirado a los artistas que saben contar historias, y Kacey Musgraves tiene ese don. Me parece muy bonito que una artista como ella quiera acercarse al español y a nuestras raíces.

Creo que la música mexicana y el 'country' tienen mucho más en común de lo que la gente imagina. Ambas nacen de la vida cotidiana, de la gente trabajadora, del amor, de las pérdidas, de la familia y de las cosas que a veces nos cuesta decir hablando.

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En Texas esas influencias siempre han convivido. Yo crecí escuchando acordeones y guitarras, canciones de Ramón Ayala y de George Strait. Nunca sentí que tuviera que escoger entre una cosa y la otra. Para mí, esta canción representa precisamente eso: dos culturas que no necesitan competir porque llevan generaciones compartiendo la misma tierra y muchas de las mismas emociones.

George Strait, definitivamente. Es un artista al que he admirado desde que era joven. Lo que más respeto de él es que nunca ha necesitado perseguir las modas para mantenerse vigente. Ha construido una carrera siendo fiel a su identidad. Me identifico mucho con esa filosofía.

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Creo que tiene un significado que va mucho más allá de la música. Yo nací y crecí en Texas. Soy estadounidense, pero mis raíces mexicanas son parte de todo lo que soy. Hoy, cuando tantas personas sienten que tienen que justificar su idioma, sus raíces o incluso su presencia, una canción como esta nos recuerda algo muy importante: las culturas no se debilitan cuando se encuentran, se enriquecen.

No creo que una canción pueda resolver los problemas que estamos viviendo, pero sí creo que puede recordarnos nuestra humanidad. Antes de cualquier frontera, idioma o diferencia política, somos personas que sentimos, amamos, sufrimos y soñamos de maneras muy parecidas. EFE

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(foto)