Canadá pierde 68.000 empleos en septiembre y el desempleo sube al 6,5 %

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Toronto (Canadá), 9 oct (EFE).- La economía canadiense perdió 68.000 puestos de trabajo en septiembre, un 0,3 %, mientras que la tasa de desempleo aumentó una décima, hasta el 6,5 %, según los datos publicados este viernes por el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Los economistas habían anticipado una creación neta de unos 9.000 empleos en septiembre.

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La caída del empleo, la segunda mensual consecutiva tras la pérdida de 42.000 puestos en agosto, afectó tanto al trabajo a tiempo completo, con 35.000 empleos menos, como al parcial, que retrocedió en 33.000. Pese a ello, en términos interanuales Canadá tenía en septiembre 95.000 trabajadores más que un año antes.

El retroceso se concentró especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años, que perdieron 48.000 empleos, y entre las mujeres de 25 a 54 años, con 28.000 puestos menos. El desempleo juvenil se mantuvo prácticamente estable en el 13 %.

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Por sectores, educación perdió 35.000 empleos, sanidad y asistencia social 23.000 y el sector manufacturero 13.000. Al mismo tiempo, el empleo público cayó en 70.000 personas y acumula cuatro meses consecutivos de descensos. EFE