La ONU recuerda el precio de 3 años de guerra en Gaza para la mujer, con 50.000 víctimas

Guardar

Ginebra, 9 oct (EFE).- Cerca de 50.000 mujeres y niñas murieron o resultaron heridas de gravedad en la guerra en Gaza -entre ellas 277 fallecidas tras el alto el fuego de hace un año- y un millón siguen desplazadas, recordó ONU Mujeres en la semana en la que se cumple el tercer aniversario del conflicto.

"Más de 38.000 han muerto y 11.700 sufren lesiones tan graves que ahora viven con discapacidades permanentes", recordó este viernes en rueda de prensa la jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp.

PUBLICIDAD

Añadió que prácticamente todas las mujeres y niñas de la Franja siguen viviendo en tiendas de campaña o en las ruinas de sus casas, en condición de desplazadas internas.

Calltorp afirmó que el conflicto "ha transformado la vida familiar", ya que el número de hogares encabezados por mujeres se ha duplicado en los últimos tres años y ahora uno de cada cuatro está en esta situación.

En ellos, "la mujer a menudo debe afrontar una pobreza cada vez mayor, desplazamientos reiterados y la responsabilidad de cuidar de la familia con recursos cada vez más limitados".

Calltorp denunció que las organizaciones que atienden a mujeres dentro de Gaza han denunciado un aumento de la violencia de género y de los problemas de salud mental del colectivo. EFE