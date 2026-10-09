Pekín y Bruselas abren la vía a reducir a la mitad las ventas de híbridos chinos en Europa

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Pekín, 9 oct (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó este viernes en Pekín que la Unión Europea (UE) y China han alcanzado un "entendimiento compartido" para "moderar" las ventas chinas de vehículos híbridos e híbridos enchufables a los Veintisiete, lo que abre la posibilidad de reducir esos envíos en "más de la mitad".

El Ministerio chino de Comercio había anunciado previamente consensos sobre híbridos, en el primer balance concreto de la visita del comisario europeo a Pekín, si bien no proporcionó más detalles al respecto. EFE

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