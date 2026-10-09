Al menos 20 detenidos en disturbios en Bruselas tras una manifestación contra los recortes del Gobierno belga

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Al menos una veintena de personas, principalmente menores de edad, han sido detenidas este viernes en los disturbios registrados en el centro de Bruselas, después de que entre 30.000 y 50.000 manifestantes cruzaran la ciudad sin incidentes para protestar contra los recortes decididos en los últimos meses y otros ajustes previstos por el Gobierno federal.

"La manifestación se ha desarrollado en calma. Pero antes y después importantes incidentes han sido provocados por grupos de alborotadores, en especial en la zona de la estación de Bruselas Central y en el centro de la ciudad", ha informado en un comunicado la Policía de la capital europea.

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Las autoridades cifran la asistencia a la manifestación en entre 30.000 y 50.000 manifestantes, que arrancaron pasadas las 10:00 horas desde la estación central y recorrieron calles principales hasta concluir la marcha en la estación Midi/Sur, sin que se registraran incidentes de consideración durante el avance de la comitiva.

Sin embargo, la Policía informa de que antes y después de la marcha se han lanzado botellas de cristal, adoquines, ladrillos y artefactos pirotécnicos contra las fuerzas del orden, además de que varias bicicletas, patinetes y contenedores han sido quemados y un coche policial y mobiliario urbano dañado.

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Estas acciones fueron repelidas con cañones de agua y gases lacrimógenos, según confirma la propia Policía, que informa de que han sido arrestadas por ahora 21 personas, de las que al menos 13 son menores de edad, y se han incautado de cócteles molotov, gasolina, un cuchillo, un martillo y material pirotécnico.

El fuerte despliegue policial y agentes antidisturbios continúan a primera hora de la tarde en el centro de la ciudad, cuando hace tiempo que se da por terminada la manifestación, que la Policía ha querido desligar de los disturbios ocurridos en paralelo.

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