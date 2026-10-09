Agencias

Rubio dice que el diálogo de la oposición con el chavismo tiene "todo el apoyo" de EE.UU.

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Washington, 8 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes que el diálogo que un bloque opositor liderado por Dinorah Figuera con el chavismo para una transición democrática en Venezuela cuenta con "todo el apoyo" de la Administración de Donald Trump.

"Este esfuerzo tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del Gobierno norteamericano y creo que es importante añadir y enfocarse en eso. Le deseamos toda la suerte", declaró ante la prensa al iniciar un encuentro con Figuera en el Departamento de Estado. EFE

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