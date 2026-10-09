India González, Enrique Rubio y Julián Fernández-Campón suman tres medallas en los World Skate Games

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Los patinadores españoles India González, Enrique Rubio y Julián Fernández sumaron tres nuevas medallas para el equipo nacional, con un oro y dos platas, en el sexto día de los World Skates Games, los Juegos Mundiales de Patinaje, que se están disputando en Asunción (Paraguay), hasta el 18 de octubre y donde España suma ya ocho metales con dos oros, cuatro platas y dos bronces.

Según informó este viernes la Real Federación Española de Patinaje, India González se proclamó bicampeona del mundo júnior de patinaje artístico inline después de completar una brillante actuación. La patinadora española, que ya había terminado como líder provisional después del programa corto, confirmó su primera posición con el programa largo y cerró la competición con una puntuación total de 130,59 puntos.

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Además, en el Inline Freestyle, el equipo español continúa ampliando el medallero en Paraguay, con los subcampeonatos del mundo de derrapes de Enrique Rubio y en la modalidad de salto júnior de Julián Fernández-Campón. Así, estos dos metales suman al bronce conseguido por Pau Bosch en Classic y elevan a tres los logrados hasta el momento por la selección española de Inline Freestyle.

Por otro lado, Naia Laso estará entre las 16 mejores 'skaters' del mundo después de conseguir su clasificación para las semifinales de la modalidad de Park, mientras que Julia Benedetti y Grusha Reyna no consiguieron pasar de ronda de un deporte que da importantes puntos en juego dentro del proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En hockey patines, la selección española Sub-19 masculina ya está en las semifinales después de superar con contundencia a India por 16-1 en los cuartos de final. El conjunto dirigido por Francesc Bargalló sigue contando sus partidos por victorias y se enfrentará a Argentina en semifinales.

Asimismo, la selección española sénior femenina de hockey línea se impuso en semifinales a Estados Unidos (3-0), actuales campeonas del mundo, y volverá a situarse entre las dos mejores selecciones del mundo con su cuarta final mundialista consecutiva, con el objetivo de completar unos Juegos Mundiales de Patinaje con pleno de victorias.

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La competición de roller freestyle street contó con la presencia de Eneritz Quincoces y Mery Muñoz, que lograron previamente su clasificación para la final sénior tras terminar sexta y novena, respectivamente, en semifinales.