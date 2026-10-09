Expertos de la ONU: la justicia penal internacional nacida en Núremberg "pende de un hilo"

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Ginebra, 9 oct (EFE).- Relatores y expertos de Naciones Unidas condenaron este viernes la decisión por parte del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, algo que, según ellos, supone un ataque a la justicia internacional nacida tras la Segunda Guerra Mundial.

"El sistema internacional de justicia penal, forjado en Núremberg y Tokio y en los tribunales penales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, pende de un hilo", advirtieron más de 40 expertos en un comunicado conjunto.

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Sancionar instituciones como la CPI "entraña el riesgo de desmantelar pieza por pieza el sistema que los Estados construyeron para garantizar que los crímenes más graves no queden impunes".

En su comunicado, instaron a la Unión Europea a activar de inmediato su Estatuto de Bloqueo con el fin de impedir que sus operadores, incluidos bancos y proveedores de servicios, cumplan sanciones de terceros países que vulneren el derecho internacional.

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Agregaron que las sanciones de Washington "pretenden doblegar a la CPI y garantizar que los aliados de Estados Unidos no rindan cuentas por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad".

Firman el comunicado, entre otros, los relatores de la ONU para Palestina (Francesca Albanese), Irán (Mai Sato) y sobre la independencia judicial (Margaret Satterthwaite). EFE