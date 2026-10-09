Exabogada de Disney demanda a la compañía por discriminación por edad tras ser despedida

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- Una exabogada asociada general de Disney, con 29 años de trayectoria en la compañía, demandó a la empresa por discriminación por edad, represalias y despido injustificado, días después de una nueva ronda de despidos en el estudio.

Mary Fossier, que llegó a ser vicepresidenta sénior del departamento legal, fue despedida a finales de 2024, cuando Bob Iger aún dirigía la compañía, según la demanda presentada este jueves en el Tribunal Superior de Los Ángeles, a la que tuvo acceso el medio especializado Deadline.

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Según la demanda, en octubre de 2023, el nuevo supervisor de Fossier le dijo que "tenía que pensar en jubilarse" y le preguntó cómo se estaba preparando para el retiro.

Ella tenía entonces 64 años y, según el escrito, planeaba trabajar al menos diez años más.

Disney la despidió al año siguiente para dar paso a una colega más joven y menos cualificada, afirma la demanda.

La querella sostiene además que Fossier denunció ante Recursos Humanos, al menos en tres ocasiones, comentarios y un trato discriminatorio por edad de su supervisora, y que la compañía no tomó medidas.

Sus abogados aseguran que la exejecutiva quedó "devastada" económica y emocionalmente y que, a los 67 años, tiene muy pocas probabilidades de encontrar un nuevo empleo.

La demanda, que contiene cinco reclamos, pide un juicio con jurado, una compensación por la pérdida de ingresos pasados y futuros, daños y perjuicios no especificados y medidas cautelares.

El caso llega en medio de una serie de recortes en Disney, que inició en abril una reducción de unos 1.000 puestos, hizo otra ronda en julio con varios cientos de despidos en Pixar, ESPN y National Geographic, y volvió a recortar personal a finales de septiembre. EFE

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