Dos goles de Neymar llevan al Santos a remontar ante el Flamengo y empatar 2-2

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São Paulo, 8 oct (EFE).- El Santos remontó este jueves ante el Flamengo y logró un empate 2-2 gracias a goles de penalti de Neymar, recién recuperado de una lesión, en la vigésima novena jornada de la liga brasileña.

Con este resultado, Flamengo se pone con 61 puntos y se mantiene en primera posición, pero ve reducida a uno su ventaja sobre el segundo, Palmeiras, que todavía tiene que jugar hoy contra el Bahía.

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Mientras, el Santos, que jugaba en casa, se sitúa en octava posición de la tabla y confirma su ascenso después de rozar la zona de descenso durante buena parte de la temporada.

El equipo carioca comandado por Leonardo Jardim dominó la posesión del balón en el centro del campo y logró 10 finalizaciones en la primera mitad del partido, que terminó con goles de Danilo y Lucas Paquetá.

En la segunda mitad, el técnico del Santos, Cuca, sacó a Neymar del banquillo para tratar de imprimir velocidad al juego y, en un penalti, el exjugador del Barcelona anotó el primero del Santos.

El segundo, también de Neymar y de penalti, llegó poco después y selló una gran participación del jugador después de un mes lesionado.

Flamengo llegó al partido con seis victorias y un empate en los últimos siete encuentros, además de estar clasificado para las semifinales de la Libertadores.

Santos, por su parte, también vive un gran momento, con cinco victorias consecutivas y dos empates en los últimos siete partidos.