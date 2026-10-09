Casi 15.000 arrestados por ICE en el sur de California fueron deportados, revela estudio

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- Casi 15.000 personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el sur de California fueron deportadas durante 2025 y lo que va de 2026, según un estudio del Deportation Data Project, vinculado a la Universidad de California (UCLA).

De acuerdo con los investigadores, el 75 % de las personas arrestadas en junio y julio de 2025, el punto álgido del operativo de la agencia, fueron deportadas; detalle el estudio publicado este jueves.

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Hasta 2025, ICE dependía en gran medida de tomar bajo custodia a personas que ya estaban detenidas en cárceles y prisiones.

Desde entonces, según el estudio del Deportation Data Project, el rasgo que define la aplicación de las leyes migratorias es el aumento brusco de los arrestos en la comunidad: los que se realizan en vecindarios, en estacionamientos de Home Depot, en cortes de inmigración y en las citas de control con la agencia.

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"Los líderes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hicieron de Los Ángeles un campo de pruebas en junio de 2025 para la nueva estrategia de arrestos en la comunidad", dijo Graeme Blair, codirector del proyecto y profesor de ciencias políticas en la UCLA.

El estudio analiza los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Solo la ciudad de Los Ángeles concentró el 33 % de todos los arrestos en la comunidad realizados en la región.

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Entre las zonas más afectadas también se incluyen Santa Ana, San Bernardino, Santa María y Camarillo, y aunque Lompoc y Victorville también figuraron entre los primeros lugares, casi todos sus arrestados fueron trasladados desde prisiones federales.

Además, cerca de 300 de las 15.000 personas no fueron enviadas a su país de ciudadanía.

La gran mayoría fue a México, otras a Guatemala, Ecuador y Honduras (países con acuerdos de cooperación en materia de asilo con EE.UU.) y algunas a países como Ghana y Esuatini, en ciertos casos en otro continente distinto al del país de origen de la persona.

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De acuerdo con los investigadores, las detenciones en la región de siete condados continúan a un ritmo elevado y en junio de 2026 las detenciones volvieron a aumentar, alcanzando poco más de la mitad del pico registrado en junio de 2025. EFE