Emiratos confirma que el copiloto de Flydubai pretendía un ataque suicida contra el aeropuerto israelí

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Dubái, 9 oct (EFE).- El copiloto del vuelo de Flydubai que el pasado 30 de septiembre hacía la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y que hizo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, planeaba "un ataque suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion", en el centro de Israel, confirmó este viernes la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó en un comunicado que las investigaciones revelaron que "el copiloto, de nacionalidad omaní, había comenzado a ejecutar un plan terrorista previamente preparado".

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"Este plan tenía como objetivo tomar el control de la aeronave y utilizarla para llevar a cabo un atentado suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con la intención de causar el mayor número posible de víctimas", dijo en la nota, según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

Indicó que el acusado "había utilizado su participación en dos vuelos previos a Tel Aviv para reconocer la ruta de vuelo y el aeropuerto como parte de sus preparativos personales para su complot terrorista, el cual intento ejecutar durante el tercer vuelo, el 30 de septiembre de 2026".

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Según Al Shamsi, la revisión de los procedimientos de contratación del acusado en Flydubai apuntaron que "cumplía con todos los requisitos profesionales y de seguridad", incluyendo "un certificado de buena conducta".

Sobre el altercado sucedido durante el vuelo entre el piloto y el copiloto omaní, el fiscal confirmó que "el acusado atacó al piloto en la cabina con un hacha de emergencia".

"El piloto resistió el ataque e intentó pedir ayuda. El piloto del vuelo de regreso se encontraba a bordo y, por casualidad, estaba cerca de la cabina en el momento del ataque. Observó que la puerta de la cabina se abría y cerraba repetidamente de forma inusual, lo que despertó sus sospechas", detalló.

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Agregó que el piloto de regreso, cuya identidad no reveló, "se acercó a la cabina e intentó entrar utilizando el código de seguridad", y "una vez dentro (...) inmediatamente intervino con la ayuda de una azafata y varios pasajeros, logrando rescatar al piloto herido y reducir al agresor".

El piloto del vuelo de regreso y su copiloto tomaron entonces el control de la aeronave, desviaron su rumbo y aterrizaron sin problemas en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, aseveró.

El fiscal emiratí aseguró que el agresor, "en presencia de su abogado y con todas las garantías legales a su disposición, prestó una confesión detallada en la que expuso sus motivos y las etapas de planificación y ejecución", y "admitió haber actuado solo, sin la participación de terceros".

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La Fiscalía de EAU escuchó las declaraciones sobre lo sucedido del piloto del vuelo de regreso, su copiloto y los demás miembros de la tripulación, y el informe forense confirmó que las lesiones del piloto se concentraban en la cabeza, una zona vital y potencialmente mortal", agregó.

"La Fiscalía continúa examinando las pruebas, investigando la existencia de cómplices u otras conexiones, y completando las grabaciones y los informes técnicos" subrayó Al Shamsi.

Según la nota difundida por WAM, las investigaciones revelaron también que "la tendencia del copiloto, de 29 años, hacia el extremismo y el terrorismo comenzó en 2017, mientras estudiaba en Australia, donde fue influenciado por ideas takfiris -ideología que, dentro del Islam, ataca a los considerados infieles-".

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Esta influencia -añadió- "derivó en la adopción de ideas que incitaban a la violencia y el terrorismo, se inspiró en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y consolidó la idea de realizar una operación similar utilizando un avión, lo que estaba vinculado, según confesó, a su deseo de seguir una carrera en la aviación".

De acuerdo con Al Shamsi, el acusado -cuya identidad responde a las siglas H.A.H- trabajó durante su carrera en varias compañías aéreas en diferentes países, entre ellas Oman Air ente 2020 y 2024, antes de unirse a Royal Air Maroc a principios de 2025, donde permaneció varios meses antes de trasladarse a Flydubai en enero de 2026.

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Subrayó que "el acusado admitió que durante sus estudios en la ciudad australiana de Melbourne frecuentaba una mezquita afiliada al 'Royal Institute of Technology', y conoció a los responsables del centro 'My Centre' (...) que estaba dirigido por un libanés llamado 'Abu Hamza'".

Este libanés -agregó- según afirmaciones del copiloto, "contaba con el apoyo de una asociación vinculada a los Hermanos Musulmanes".