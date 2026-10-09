Emiratos confirma copiloto de Flydubai pretendía ataque suicida contra aeropuerto israelí

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Dubái, 9 oct (EFE).- El copiloto del vuelo de Flydubai que el pasado 30 de septiembre hacía la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y que hizo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, planeaba "un ataque suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion", en el centro de Israel, confirmó este viernes la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó en un comunicado que las investigaciones revelaron que ese plan "tenía como objetivo tomar el control de la aeronave y utilizarla para llevar a cabo un atentado suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con la intención de causar el mayor número posible de víctimas", según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM. EFE

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