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Madrid, 24 nov (EFE).- El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, reconoció este martes en Madrid que es "muy probable" que tenga que asumir la candidatura de su partido a gobernador de la isla en las próximas elecciones, aunque aseguró que no tomará una decisión formal hasta el próximo año.

"Yo he reconocido que es una probabilidad. La situación de mi partido me coloca en una posición donde es muy probable que yo tenga que ser el candidato y a eso le daré una consideración muy seria", afirmó en una Tribuna EFE-Casa de América conducida por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez, al ser preguntado por sus aspiraciones políticas.

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Hernández, quien representa al pueblo de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos y es el actual presidente del Partido Popular Democrático, señaló que la isla afronta importantes desafíos en materia de infraestructuras, especialmente en el ámbito energético.

El comisionado explicó que la compañía pública de electricidad no realizó el mantenimiento necesario de sus infraestructuras antes de quebrar tras un huracán, una situación que dejó a algunos ciudadanos sin suministro eléctrico durante periodos de entre tres y seis meses, incluida su familia.

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A esta situación se suma, indicó, la fragilidad de la red y el elevado coste de la electricidad, problemas que atribuyó también a la dependencia de Puerto Rico de los combustibles fósiles, especialmente del diésel, que está "carísimo con lo que está ocurriendo en el mubndo", y el carbón.

Para abordar esta situación, propone una estrategia basada en tres objetivos: garantizar la estabilidad del suministro, abaratar la energía y avanzar hacia una transición a fuentes renovables.

En cuanto al primer objetivo, apuntó a la necesidad de resolver los problemas de generación eléctrica, que provocan interrupciones selectivas del servicio de luz.

"Eso se resuelve terminando el proceso de quiebra para poder acceder a mayores inversiones, construyendo plantas de generaciones, como ya están en camino", subrayó.

Respecto a la transición energética, lamentó que las políticas de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y del actual Gobierno de Puerto Rico hayan supuesto un alejamiento de la energía solar pese a las inversiones que se habían destinado a ese sector.

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También habló de dificultades relacionadas con los permisos y la financiación de los inversores que se interesan en desarrollar este tipo de energía en la isla.

Otro de los grandes problemas de Puerto Rico es la gestión del agua: Hernández aseguró que la autoridad responsable pierde alrededor del 60 % del agua, una situación que genera tanto "pérdidas económicas" como problemas de "escasez y sequía".

Hernández también reconoció que la ejecución de los fondos federales destinados a Puerto Rico "va muy mal" y atribuyó los retrasos a la falta de capacitación técnica de las agencias encargadas de gestionarlos, a la complejidad burocrática de los procedimientos y a la lentitud de las propias instituciones federales a la hora de financiar los recursos.

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A estos obstáculos agregó la falta de actualización de las partidas presupuestarias para algunos proyectos, cuyos costes aumentaron tras la inflación posterior a la pandemia de la Covid-19.

Ante ello, él y su partido presentaron "varias soluciones, entre ellas, que estos fondos que expiran no expiren y que se extiendan para todos", además de introducir ajustes por inflación en todo tipo de proyectos, no solo "en algunos".

En materia sanitaria, el comisionado explicó que Puerto Rico financia su sistema principalmente a través de fondos federales vinculados a los programas de seguros médicos Medicare y Medicaid.

Sobre Medicare, destacó los avances para reducir la brecha de financiación que situaba a Puerto Rico por debajo de la media de los estados estadounidenses.

En cuanto a Medicaid, Hernandez advirtió de que el actual bloque de financiación federal, que se concede por periodos de cinco años, vence el próximo año, por lo que busca convertirlo en un fondo permanente, como ocurre en parte de Estados Unidos.

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Casa de América y la Agencia EFE pusieron en marcha en 2006 las Tribunas EFE-Casa de América, un espacio de reflexión y debate con las principales personalidades de la actualidad política, económica y social de los países iberoamericanos. EFE

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