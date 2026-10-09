El Niño llega oficialmente a Colombia y amenaza con reducir lluvias hasta mediados de 2027

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Bogotá, 8 oct (EFE).- Colombia confirmó oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, por lo que el Gobierno anunció este jueves medidas para prevenir un apagón.

"Hoy se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente la entrada del fenómeno de El Niño en Colombia", afirmó el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Andrés Herkrath Sanclemente, quien advirtió de que se trata de un evento de intensidad fuerte a muy fuerte.

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Herkrath señaló que existe un 83 % de probabilidad de que El Niño se mantenga al menos hasta marzo de 2027 y explicó que, aunque el fenómeno no supone la ausencia de lluvias, se esperan precipitaciones inferiores a las habituales durante octubre y noviembre, con un mayor déficit en diciembre.

El Gobierno fijó el 30 de noviembre como plazo para que alcaldías y gobernaciones actualicen sus planes de contingencia, identifiquen fuentes alternativas de agua y coordinen la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, señaló que esa entidad coordinará el seguimiento a las medidas de preparación y consolidará la información de las distintas instituciones para facilitar la respuesta ante posibles emergencias.

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La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció un plan de choque para reducir el riesgo de desabastecimiento eléctrico, con cuatro líneas de actuación: ahorro de energía, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las centrales térmicas y aprovechamiento de la capacidad de generación existente.

La estrategia incluye el decreto 1491 del 6 de octubre, que permite a las plantas térmicas abastecerse de distintos proveedores cuando determinadas contingencias pongan en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico.

El plan también contempla incentivos para los usuarios que reduzcan su consumo eléctrico en más de un 10 % respecto de su meta, además de medidas para reforzar la generación térmica y proteger las reservas de los embalses.

La ministra indicó que el objetivo es adoptar antes del 31 de diciembre las medidas necesarias para prevenir un apagón. Colombia depende de la generación hidroeléctrica, por lo que una disminución de los niveles de los embalses puede aumentar la presión sobre las centrales térmicas.

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Por su parte, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó que su cartera acompañará a las regiones en la protección de las fuentes de agua, los ecosistemas y la prevención de incendios forestales, así como en las acciones para reducir los efectos sobre la producción agrícola. EFE