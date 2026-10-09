El Canal de Panamá mantiene sus operaciones con normalidad tras el terremoto de 7,7

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Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- El Canal de Panamá informó este viernes que mantiene con normalidad sus operaciones tras el terremoto de 7,7 sacudió este viernes el sureste del país, sin registro de heridos aunque sí de algunos daños materiales según los primeros reportes.

El Canal, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, indicó en un comunicado que activó los protocolos de emergencia y sus equipos técnicos inspeccionan las instalaciones para identificar eventuales afectaciones, sin que ello afecte las operaciones de tránsito de buques.

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De acuerdo con las datos oficiales, este viernes había 40 buques en espera para cruzar la vía que comunica el Atlántico y el Pacífico, 37 con reserva y tres sin ella.

El terremoto de magnitud 7,7 ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE. EFE