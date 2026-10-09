El Banco Central argentino defiende sus operaciones con el oro de las reservas

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Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) defendió este jueves sus operaciones financieras respaldadas con oro de las reservas, luego de que una auditoría revelara pérdida por 1.000 millones de dólares en 2025 por esas operaciones.

"Las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años", dijo la autoridad monetaria en un comunicado.

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La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que fiscaliza las cuentas de la Administración pública, informó este jueves que la auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de 2025 reveló que "el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió 1.023 millones de dólares".

Según el informe, durante el ejercicio 2025 las tenencias de oro del BCRA registraron una ganancia patrimonial gracias a la subida internacional del precio del metal, pero las operaciones con derivados financieros utilizando el oro como activo subyacente arrojaron una pérdida de 1.023 millones de dólares que la entidad pagó con divisas.

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En su comunicado, el BCRA alegó que en 2025 obtuvo un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares por su posición en oro por un "efecto combinado" de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera.

También explicó que realiza este tipo de operaciones de cobertura con el objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos.

"Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo", indicó el Banco Central.

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Este comportamiento, según justificó, "responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida".

El BCRA acusó a la AGN -cuya conducción, de acuerdo a las letes argentinas, está en manos de la oposición- de actuar con fines políticos.

"La actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos", afirmó.

"Es claro en su último comunicado en el que se menciona a las operaciones citadas como operaciones de cobertura, pero a la hora de sintetizar la información se las caracteriza como especulativas. Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez", añadió el BCRA. EFE

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