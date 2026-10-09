EE.UU. levanta la amenaza de tsunami para Panamá tras terremoto de 7,7 de magnitud

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Miami (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos retiró la amenaza de tsunami que había emitido horas antes para la costa pacífica de Panamá, tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el país centroamericano.

El organismo estadounidense había emitido la amenaza alrededor de las 14:00 hora del este de EE.UU. (18:00 GMT), pero la retiró menos de tres horas después asegurando que "el riesgo de tsunami ha pasado".

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"No hay alerta, aviso, vigilancia ni amenaza de tsunami", apunta el sistema estadounidense en su página web.

El resto de países con costa en el Pacífico, como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú o México también habían sido brevemente advertidos de una potencial amenaza de tsunami, que también fue retirada.

El Salvador ya había levantado su alerta de tsunami, igual que Chile, que había advertido de la amenaza para la isla de Pascua.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

De acuerdo con ese organismo, el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.