Detenido tras presuntamente quemar vivo y matar a un perro en Adeje (Tenerife)

22/04/2026 Puertito de Adeje, en Tenerife SOCIEDAD AYUNTAMIENTO DE ADEJE

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La Policía Local de Adeje ha detenido al presunto autor de un delito de maltrato animal, con supuesta agravante de tortura y muerte, por quemar vivo a un perro en una conocida zona de costa del municipio. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, los hechos han sido puestos a disposición judicial y el presunto autor permanece detenido.

Estos hechos se suceden después de que, a las 03.30 horas del pasado jueves, el 112 recibiese una llamada ciudadana alertando de un fuego en extrañas circunstancias en un paraje de la zona conocida como Casas Baratas, en el Puertito de Adeje, según ha informado el Ayuntamiento tinerfeño en una nota de prensa.

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Asimismo, hasta allí se trasladó una patrulla de la Policía Local de Adeje, que encontró un pequeño habitáculo construido con bloques y, alejado de él, un fuego. Interrogadas las personas que se encontraban en el lugar, un hombre y una mujer, ambos vecinos de Adeje y de nacionalidad española, la policía identificó y detuvo al varón como presunto autor de la muerte del animal.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, dándose parte a la Guardia Civil, que inició las diligencias y se hizo cargo del presunto autor de los hechos. A su vez, el caso fue trasladado al Juzgado de Guardia.

Los encargados de la investigación han enviado los restos del animal a un instituto especializado para que se le realice una necropsia que determine las causas de la muerte y establezca todos los detalles y el sufrimiento por el que podría haber pasado el animal, para que esas supuestas evidencias pudieran ser utilizadas como pruebas en un posible juicio.

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OTROS HECHOS SIMILARES

Según informa la Policía Local de Adeje, que lleva más de un mes investigando hechos similares, el municipio habría sido testigo del abandono y presunto maltrato de otros animales como perros o gatos e, incluso, un cerdo de la raza "cochino negro", que fueron hallados recientemente en esa zona de el Puertito.

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Todas estas situaciones, agregan, han sido descubiertas por la policía durante el operativo de notificación de desalojo a las personas que residen sin autorización ni condiciones de habitabilidad en la zona.

Desde entonces, el cuerpo de seguridad y responsables del Área de Bienestar Animal del consistorio tinerfeño habría hecho un seguimiento especial de la zona, habiendo hallado evidencias de supuestos episodios de maltrato a perros, gatos y otros animales, sin que hasta el momento se hubiese encontrado a las personas responsables.

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Hasta la fecha, se han recogido un total de seis perros con claros síntomas de maltrato, que han sido tratados en el Centro Integral de Acogida de Animales de Adeje, donde están siendo recuperados y atendidos para su pronta reinserción.

Los profesionales del cuidado de los animales también han tratado diversas colonias felinas descontroladas y en situación poco deseada, pero, según puntualizan desde el Ayuntamiento, la intervención de estos especialistas y protectores de los animales ha tenido serias dificultades debido a la "hostilidad" de algunas de las personas que habitan en la zona, que impiden llevar a cabo estos trabajos de protección animal en las debidas condiciones de seguridad.

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