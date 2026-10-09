Concluye Semana de la Energía en República Dominicana con el foco puesto en la integración

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Santo Domingo, 9 oct (EFE).- La XI Semana de la Energía concluyó este viernes en República Dominicana con la participación de ministros y representantes de 27 países de América Latina y el Caribe, en la que se abordó la necesidad de "seguir profundizando en la integración energética" en la región.

"Para nosotros es un asunto muy importante seguir profundizando la integración energética como un asunto de resiliencia, seguridad y mayor competitividad de nuestros países", declaró a EFE el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde), Andrés Rebolledo, entidad organizadora del evento.

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Para Rebolledo, la riqueza y la complementariedad de los recursos energéticos de América Latina y el Caribe ofrecen una oportunidad para avanzar hacia una mayor integración regional y contribuir a la descarbonización global.

"(Hay) un apoyo importante para seguir construyendo distintos espacios de integración energética desde la infraestructura, avanzar hacia mayores grados de armonización regulatoria y todo lo que permita avanzar hacia mercados regionales integrados", concluyó Rebolledo tras cerrar el evento, que se desarrolló desde este martes en Santo Domingo.

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En el marco de esta Semana se celebró la LVI Reunión de Ministros y Ministras de la Olacde, en la que los representantes regionales del ramo manifestaron una "disposición política importante" para trabajar colectivamente en temas como la seguridad energética en medio de la actual situación geopolítica a nivel mundial; la transformación de los mercados eléctricos; la "necesidad" de modernizar las redes, y la diversificación de la generación eléctrica.

En este encuentro de ministros, efectuado este jueves y viernes, se llevó a cabo el relevo de la presidencia de la reunión ministerial, que pasó de Belice a Bolivia para el periodo 2026–2027.

En el marco de la Semana de la Energía, la Olacde y la Unión Europea (UE) acordaron un plan de cooperación energética para el período 2026-2028, con énfasis en la integración eléctrica y gasífera, la planificación y la regulación del sector.

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La Olacde, creada en 1973 y cuyo convenio constitutivo fue ratificado por 27 países de América Latina y el Caribe, es un organismo intergubernamental de cooperación, coordinación y asesoría técnica que promueve la integración y el desarrollo energético regional. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Olacde para la elaboración de este contenido.