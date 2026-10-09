Colombia habilita 7 aeropuertos alternos para vuelos desviados por el terremoto en Panamá

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Bogotá, 9 oct (EFE).- La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó un plan de contingencia y habilitó siete aeropuertos como alternos para recibir vuelos internacionales desviados tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el centro-sur de Panamá.

Los aeropuertos habilitados como alternos son el Gustavo Rojas Pinilla, de la isla de San Andrés; el Rafael Núñez, de Cartagena; el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla; el Simón Bolívar, de Santa Marta; el Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; el José María Córdova, de Medellín, y Los Garzones, de Montería, informó la Aerocivil.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá informó que ha reanudado sus operaciones aéreas después de más de dos horas de suspensión temporal por el terremoto que sacudió el sureste del país, con una profundidad de 10 kilómetros.

La medida busca responder a posibles afectaciones o a la saturación temporal de los servicios de navegación aérea y de la infraestructura aeroportuaria panameña.

La entidad indicó que las aeronaves procedentes de distintas rutas internacionales están siendo recibidas y gestionadas de manera coordinada en esas terminales, y aseguró que las operaciones de reorientación de vuelos se desarrollan con normalidad y bajo los estándares internacionales de seguridad operacional.

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La autoridad aeronáutica expresó además su solidaridad con Panamá y puso a disposición de ese país su experiencia y capacidad técnica para colaborar en la atención de la emergencia.

La Aerocivil mantendrá un seguimiento permanente de la situación y coordinará con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá y las aerolíneas afectadas para facilitar la normalización gradual de los itinerarios, con prioridad en la seguridad y la asistencia a los pasajeros.

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El terremoto ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera, a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá y a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto activó inicialmente una amenaza de tsunami para zonas costeras del Pacífico de varios países de América, entre ellos Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México y Perú. Los avisos fueron levantados posteriormente, una vez que los organismos de vigilancia actualizaron sus evaluaciones. EFE

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