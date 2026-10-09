Claudia Pina y Mapi León abandonan la concentración de España y Lucía García se incorpora

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Las internacionales españolas Claudia Pina y Mapi León abandonarán la concentración de la selección femenina en Washington, donde las de Sonia Bermúdez afrontan este sábado el primero de sus dos amistosos ante Estados Unidos, y la delantera Lucía García se incorporará al grupo.

"En la jornada de este viernes se ha conocido la baja de la delantera del FC Barcelona, Claudia Pina, y la central del London City Lionesses, María León, con 30 y 62 internacionalidades respectivamente, que volarán el sábado de vuelta a casa para comenzar su proceso de recuperación", confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Ninguna de las dos futbolistas, ni la capitana Irene Paredes, participaron este viernes en la última sesión de entrenamiento de España en el Audi Field, sede del primer encuentro amistoso ante el combinado norteamericano.

Posteriormente, el organismo federativo informaba de un refuerzo para la selección. "Una vez conocidas las bajas de María León y Claudia Pina, la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, ha citado a Lucía García, futbolista del Rayadas de Monterrey, que viajará este sábado desde México para incorporarse a la concentración del equipo nacional en Washington D.C.", señaló.

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De este modo, la atacante vasca, internacional en 58 ocasiones con la selección española, regresa a una convocatoria un año después de su última citación.