Chile cancela la alerta de tsunami en Isla de Pascua tras el terremoto en Panamá

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Santiago de Chile, 9 oct (EFE).- El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) informó este viernes que fue cancelada la alerta de tsunami para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur, originada tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) notificó que la amenaza se descartó luego de que el Centro de Alertamiento de Tsunamis del Pacífico (PTWC) corrigió la magnitud del sismo en el país centroamericano de 8,0 a 7,7.

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"De acuerdo con la última información proporcionada por los organismos técnicos competentes, el Shoa canceló la amenaza de tsunami para Rapa Nui, tras las evaluaciones realizadas a raíz del terremoto ocurrido en Panamá", informó el Gobierno chileno en redes sociales.

El territorio chileno, también conocido como la Isla de Rapanui y ubicado a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental del país austral, había recibido una notificación de estado de precaución ante un posible impacto sobre las 22:41 hora continental de Chile (01:41 hora GMT).

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La indicación consistía en que las personas deben alejarse al menos 80 metros de la línea de la costa, pero quedó anulada luego de las nuevas modelaciones realizadas por el Sistema Nacional de Alarma de Mareas (SNAM).

El sureste de Panamá fue afectado por un sismo a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital. EFE