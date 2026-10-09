AMP2- Trump confirma que aprobó la ejecución retransmitida del atacante de Fort Hood

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que aprobó que la ejecución de Nidal Hasan, el psiquiatra militar que mató a tiros a 13 personas en la base militar de Fort Hood (Texas) en 2009, sea retransmitida en vivo y en directo.

"¿Lo aprobé? Por supuesto que sí", ha señalado en declaraciones a la prensa al ser preguntado por si dio personalmente su permiso para que el fusilamiento, previsto para el próximo 3 de diciembre, sea retransmitido en vivo y en directo.

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"Realmente no me importa cómo muera (Hasan), siempre y cuando muera", ha agregado Trump tras ser interrogado sobre si las imágenes del ajusticiamiento podrían ser empleadas como "propaganda" para la radicalización de personas.

El mandatario ha barajado que "puede que no haya ninguna decisión al respecto", si bien ha vuelto a incidir en que "lo van a ejecutar, lo van a fusilar". Mató a trece o catorce personas, hirió gravemente a unas 20 y está completamente loco (...) Creo que la pena de muerte es una forma muy adecuada para que él muera", ha considerado.

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Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, no verá la ejecución, según ha declarado este mismo viernes. "Sea cual sea la polémica sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un tipo que asesinó brutalmente a mucha gente inocente. Dicho esto, si se retransmite todo en directo, yo no lo voy a ver", ha manifestado desde la ciudad estadounidense de Lima, en el estado de Ohio.

Preguntado por la decisión del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de retransmitir el ajusticiamiento de Hasan y sus recurrentes alusiones a su fe cristiana --Vance se convirtió al catolicismo en 2019--, el 'número dos' de la Casa Blanca se ha limitado a decir que no ha escuchado las palabras del secretario de Defensa y que no sabe si "eso va a ocurrir realmente".

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"Ya veremos qué pasa (...) A las personas a las que se suponía que debía tratar, los soldados del Ejército a los que se suponía que debía tratar por enfermedades mentales y otros problemas, los aprovechó en su momento de mayor vulnerabilidad y los acribilló a balazos en sus propios hogares", ha señalado.

"Lo que intento recordar a la gente es que se trata de un tipo que cometió, en mi opinión, el peor atentado terrorista, aparte del 11-S", ha remachado.