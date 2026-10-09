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American Airlines recibe luz verde para poseer casi el 8% de la brasileña Azul por 89 millones

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American Airlines ha recibido el visto bueno del Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil para poseer aproximadamente un 8% del capital de Azul Linhas Aéreas, tras una inversión de 100 millones de dólares (89 millones de euros).

Tal y como ha explicado en un comunicado la aerolínea brasileña, este montante se llevará a cabo mediante el ejercicio de 'warrants' de suscripción, de los cuales casi cuatro billones de la Serie 1 y 5,4 millones de la Serie 4.

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Se espera que la aprobación del tribunal del CADE se publique en los próximos días, incluido el correspondiente acuerdo de control de fusiones, a lo que seguirá la implementación de determinados acuerdos comerciales entre American y Azul.

A principios de año, las estadounidenses United y American Airlines se comprometieron a inyectar 100 millones de dólares (89 millones de euros) cada una en Azul para respaldar la ejecución de su plan de reestructuración tras su salida del proceso del Capítulo 11.

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