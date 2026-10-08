Venezuela está negociando 44 acuerdos más en materia de petróleo, dice Delcy Rodríguez

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Caracas, 8 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que su Gobierno negocia 44 acuerdos más en materia de petróleo sin detallar con quién o por cuánto tiempo, pero aseguró que, de concretarse, su Administración habrá logrado 105 convenios en menos de un año.

"Además de los 61 acuerdos que (la estatal petrolera) PDVSA ya ha firmado, se están negociando 44, en total 105 acuerdos (...) en menos de un año", indicó la mandataria durante su intervención en la asamblea anual de la patronal venezolana Fedecámaras.

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Asimismo dijo que también hay "18 acuerdos" en materia de minería, aunque tampoco profundizó en detalles.

Rodríguez destacó que la producción petrolera este año "ha tenido un incremento del 8 %", luego de que enero cayera tras el "bloqueo" naval de Estados Unidos en medio de su despliegue en el Caribe.

La mandataria no detalló en cuánto está actualmente ese indicador, pero según las últimas cifras oficiales supera los 1,2 millones de barriles por día.

"El impacto de la producción petrolera lo vamos a ver a partir del año que viene", sostuvo.

En ese sentido, anunció que solicitó a su equipo económico que "a partir del año que viene" se ponga en marcha un plan para que los salarios estén por encima del Producto Interno Bruto (PIB) "para que los trabajadores sientan los beneficios que van a traer todos estos acuerdos".

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Según Rodríguez, que citó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Venezuela liderará por tercer año consecutivo el crecimiento en la región.

Destacó que el tercer trimestre, tras los terremotos del 24 de junio, está apuntando a un crecimiento de 6,5 % y aseguró que esta mejoría se está traduciendo en una reducción de la inflación y de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo que en enero superaba el 60 % y que ahora es de 11,7 %, según dijo. EFE

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