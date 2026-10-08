Veintidós muertos y 54 heridos: siguen subiendo víctimas de ataque ruso a Priluki, Ucrania

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Kiev, 8 oct (EFE).- Veintidós personas han muerto y otras 54 han resultado heridas en el ataque ruso de este miércoles que destruyó un edificio residencial de varias plantas en la ciudad de Priluki de la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, según el último balance ofrecido este jueves por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

“En estos momentos los rescatadores continúan buscando entre los escombros y desmontando las construcciones derruidas”, dice la nota, apuntando a la posibilidad de que crezca el número de muertes confirmadas.

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El presidente Volodímir Zelenski calificó el miércoles el ataque como un acto de terrorismo deliberado, y explicó que un misil de crucero Kh-101 impactó de forma directa contra el edificio.

Entre los muertos hay cinco niños. Tres de ellos tenían apenas un año de edad, según dijo Zelenski.

"Éste es el regalo que se ha hecho (Vladímir) Putin por su cumpleaños: el asesinato de niños, el asesinato de personas", denunció en alusión al mandatario ruso, que cumplió el miércoles 74 años. EFE

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