Temas del día de EFE Internacional del jueves 8 de octubre

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Washington - Ante el riesgo de que los demócratas le arrebaten el control del Congreso, Donald Trump se ha volcado en la campaña a menos de un mes de las elecciones de medio mandato, aunque los candidatos republicanos en las contiendas más ajustadas intentan distanciarse del presidente. (Texto)

- Votantes latinos de un disputado distrito para el Congreso de Estados Unidos en Florida cuentan a EFE cómo llegan a las elecciones de noviembre, entre el respaldo y el desencanto con el presidente Donald Trump y sus reservas hacia los demócratas, especialmente frente al llamado 'socialismo democrático'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU VENEZUELA

Nueva York - Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano, NIcolás Maduro, y acusada también de narcotráfico por EE.UU., afronta una audiencia en Nueva York sobre su petición de esperar el comienzo de su juicio bajo arresto domiciliario.

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FRANCIA EDUCACIÓN

París - La educación francesa vive hoy una jornada de huelga y manifestaciones convocadas por los principales sindicatos del sector en apoyo al movimiento de protesta de los estudiantes de secundaria.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - Brasil conoce este jueves los resultados del primer sondeo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se medirán el opositor Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

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NOBEL LITERATURA

Copenhague - La Academia Sueca da a conocer al ganador o la ganadora del Premio Nobel de Literatura, para el que suenan en las quinielas la china Can Xue, el australiano Gerald Murnane, autores hispanos como la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas, además de varios narradores estadounidenses.

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EEUU ESPACIO

Los Ángeles - Los cuatro astronautas de la Crew-12, entre ellos la francesa Sophie Adenot, tienen previsto amerizar excepcionalmente frente a las costas de California, tras una misión de casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional.

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ADEMÁS

FIL GUADALAJARA | Guadalajara - La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara presenta este jueves el programa de su edición 2026, que reunirá a escritores, editores y representantes de la industria literaria de distintos países en uno de los mayores encuentros editoriales en español. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU PRENSA | Washington.- Termina el plazo que dio la decisión judicial para levantar el veto del presidente de EE.UU., Donald Trump, a los medios CNN, MS NOW y Politico, ante de tomar una decisión sobre el fondo del asunto. (Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná - En un momento de avances y retrocesos en diferentes frentes del Yemen, los rebeldes hutíes amplían su rango de ataques con lanzamientos de misiles contra Aden, la sede del Gobierno internacionalmente reconocido y cuyas fuerzas están intensificando sus operaciones contra territorio insurgente con el apoyo aéreo de Arabia Saudí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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RD CONGO ÉBOLA | Nairobi - La agencia de salud pública de la Unión Africana revela los últimos datos sobre la situación del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que sigue manteniendo la tensión en toda la región ante el aumento de muertes y casos. (Texto)

ISRAEL R.UNIDO | Jerusalén/Londres - Concluye el plazo dado por Israel al Reino Unido para cerrar su Consulado General en Jerusalén, anunciado hace un mes por las autoridades israelíes como represalia a su medida de prohibir la importación de productos de asentamientos israelíes en Cisjordania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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BTS GIRA | Lima.- La 'BTS Army' de Perú, la legión de fans de la banda musical surcoreana BTS, hacen un espectáculo nocturno de drones frente al hotel donde está el grupo en Perú con motivo del cumpleaños de Jimin Park, uno de sus intergantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

BEN AFFLECK | Los Ángeles.- Ben Affeck produce, dirige y protagoniza 'Animals', un suspense que aterriza este viernes en Netflix que retrata hasta dónde puede llegar la ambición de poder de un aspirante a la alcaldía de Los Ángeles. "Lo importante para mí era tener una película compleja y honesta", dice en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Montevideo.- URUGUAY COMERCIO.- La plataforma de venta en línea Fenicio presenta su informe anual 'Compra online en Uruguay: tendencias y datos de Fenicio eCommerce', con un análisis detallado del comportamiento de los consumidores en el entorno digital local. (Texto)

13:00 GMT.- Santiago de los Caballeros.- CEPAL REUNIÓN.- La Cepal celebra su 41 periodo de sesiones en República Dominicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU AMAZON.- Amazon lanza una nueva generación de tabletas que busca mejorar tanto la productividad laboral como el entretenimiento mediante una integración más profunda de la inteligencia artificial (IA) en el sistema operativo, pero que también puede convertirse en un "santuario" libre de notificaciones gracias a su modo de lectura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ÓPERA.- El director de orquesta español Ramón Tebar debuta en el Metropolitan Opera de Nueva York con 'La Bohème' de Giacomo Puccini, en la monumental producción de Franco Zeffirelli, una obra que, 130 años después, "nos pone en un espejo" al retratar las dificultades y la fragilidad de la vida, cuenta en una entrevista con EFE (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- São José dos Campos.- BRASIL AVIACIÓN.- El fabricante de aviones brasileño Embraer entrega su primer E195-E2 a la aerolínea Latam. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Santiago de los Caballeros (República Dominicana).- CEPAL REUNIÓN.- Los expresidentes Michelle Bachelet, de Chile, e Iván Duque, de Colombia, presentan el documento 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica', en la reunión de la CEPAL. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA OCIO.- Arranca en Bogotá la feria SOFA, el Salón del Ocio y la Fantasía, un evento cultural que reúne a miles de aficionados a los videojuegos, el cómic, el cosplay, la ciencia ficción y la literatura fantástica, entre otros. Corferias (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30 GMT.- Nueva York.- EEUU VENEZUELA.- Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano, NIcolás Maduro, y acusada también de narcotráfico por EE.UU., enfrenta una audiencia en Nueva York sobre su petición de esperar el comienzo de su juicio bajo arresto domiciliario. (Texto) (Foto)

15:34 GMT.- Los Ángeles.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la Crew-12 tienen previsto amerizar frente a las costas de California tras una misión de casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional. (Texto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) presenta su programación entre la que se encuentran invitados internacionales de la talla de Julie Delpy, Ryusuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurasawa (Texto) (Foto)

19:00 GMT.- Nueva York.- SUDÁN GUERRA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU debe decidir si mantiene y por cuánto tiempo el régimen de sanciones contra Sudán, cuya vigencia fue prorrogada hasta el 9 de octubre ante la falta de acuerdo sobre su renovación y la propuesta de EE. UU. de ampliar el embargo de armas a todo el país. (Texto)

21:00 GMT - Nueva York - EEUU VIOLENCIA MACHISTA - La organización feminista Women's March se manifestará este jueves en Foley Square, en Nueva York, en apoyo de la mujer que denunció una violación en una fraternidad de la Universidad Cornell y para denunciar lo que considera una cultura de la violación en los campus de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Ben Affleck produce, dirige y protagoniza 'Animals', un suspense que aterriza este viernes en Netflix que retrata hasta dónde puede llegar la ambición de poder de un aspirante a la alcaldía de Los Ángeles. "Lo importante para mí era tener una película compleja y honesta", dice en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo - BRASIL ELECCIONES -El candidato opositor Flávio Bolsonaro habla en su intervención en vivo semanal por redes sociales, de cara a la segunda vuelta de las elecciones de Brasil del próximo 25 de octubre. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez dignifican a la comunidad latina en EE.UU. en 'Animals', un suspense que explora las complejidades y los peligros del sueño americano. "La gran mayoría de migrantes que llega a EE.UU. es gente muy trabajadora muy honrada y que lo único que quiere es una vida mejor. Nadie se va de su casa porque quiere irse", cuentan en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética. (Del 6 al 9 de octubre) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO INFLACIÓN - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la inflación de septiembre, tras repuntar al 3,26 % en agosto y romper una racha de tres meses consecutivos a la baja. (Texto) (Foto)

Córdoba.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- La misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia presenta su informe trimestral sobre la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su decisión monetaria tras mantener la tasa de interés en 6,5 % en agosto (Texto)

Quito.- ECUADOR PROTESTAS.- Organizaciones sociales de Ecuador se manifiestan contra el Gobierno de Daniel Noboa, al que reclaman acciones en el ámbito educativo, de la salud y el empleo, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- BTS GIRA.- La 'BTS Army' de Perú, la legión de fanáticos de la banda musical surcoreana BTS, realiza un espectáculo nocturno de drones frente al hotel donde está grupo en Perú con motivo del cumpleaños de Jimin Park, uno de sus integrantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO CINE - El Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) presenta su programación entre la que se encuentran invitados internacionales de la talla de Julie Delpy, Ryusuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurasawa. (Texto) (Foto)

Asunción - PARAGUAY RELIGIÓN - Llega a Paraguay la espada de San Miguel Arcángel, que por primera vez sale del santuario Monte Sant'Angelo, en Italia. (Texto) (Foto)

Montevideo - URUGUAY EL SALVADOR - El dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) se reúne en Montevideo con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas - VENEZUELA CRISIS PRESOS - La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acuden a la sede del Palacio de Justicia de Venezuela para pedir la libertad de sus allegados. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EXPORTACIONES.- l La Oficina Federal de Estadística alemana publica el dato del comercio exterior de Alemania en agosto.

07:30 GMT.- Bruselas.- UE AVIACIÓN.- Rueda de prensa de Airlines for Europe (A4E) sobre "La competitividad de las aerolíneas de la UE en un mundo en rápida transformación", con los consejeros delegados de Air France-KLM, easyJet, IAG, Lufthansa Group y Ryanair.

08:00 GMT.- París.- FRANCIA ALEMANIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, reciben este jueves y viernes en Francia al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, con motivo de una visita de Estado que tendrá lugar en París y Gironda. (Texto)

08:30 GMT.- Roma.- ITALIA POLÍTICA.- La reforma electoral propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, clave en sus planes para las elecciones generales del 2027, se somete a su votación definitiva en la Cámara de los Diputados, con la negativa en bloque de la oposición (Texto) (Foto)

09:00 GMT.- Bruselas.- LEY AMNISTÍA.- El exconseller y exeurodiputado de Junts, Toni Comín, comparece en el Parlamento Europeo para explicar la situación de su escaño en la Eurocámara tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. (Texto)

09:00 GMT.- Zaragoza.- MUSEO GOYA.- Amado Franco y José Luis Rodrigo, presidente y director general de Fundación Ibercaja, respectivamente, presentan la ampliación del Museo Goya. Museo Goya (Texto) (Foto)13:00h.- Estocolmo.- NOBEL LITERATURA.- La Academia Sueca da a conocer el ganador o la ganadora del Premio Nobel de Literatura. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:15 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, presenta las proyecciones económicas de otoño del Gobierno alemán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA REINO UNIDO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro británico, Andrew Burnham, en su primera visita a Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Estocolmo.- NOBEL LITERATURA.- La Academia Sueca da a conocer el ganador o la ganadora del Premio Nobel de Literatura. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

11:00 GMT.- Bolonia.- ITALIA ARTE.- Se presenta en Bolonia la exposición 'De Gaudí a Picasso' como inicio de la trayectoria internacional del Museo Carmen Thyssen Barcelona antes de la apertura de su futura sede en el Palau Marcet de la capital catalana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de política monetaria del 9 y el10 de septiembre.

11:45 GMT.- Sitges (España).- CINE SITGES.- La película 'Found alive' de la catalana Carlota Pereda ('Cerdita') inaugura el 59 festival de cine fantástico de Sitges. Melià Sitges (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Ginebra.- COMERCIO PERSPECTIVAS.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebra una rueda de prensa con motivo de la publicación de su informe "Perspectivas y estadísticas del comercio mundial" (Texto)

17:00 GMT.- Lisboa.- LITERATURA FESTIVAL.- Presentación del Festival de Literaturas Afro-Iberoamericanas GUADIANA 2026, con la participación de la escritora española Aroa Moreno y la gestora cultural nicaragüense Claudia Neira Bermúdez, directora del Festival Centroamérica Cuenta.

Fráncfort.- FERIA LIBRO.- Se celebra la 78 edición de la Feria del Libro de Fráncfort. (Texto)

París.- FRANCIA ÓPERA.- Los españoles Pablo Heras-Casado y Calixto Bieito ponen fin en la Ópera de París a la tetraligía de 'El anillo del nibelungo', de Richard Wagner, con el estreno de la última entrega, 'El ocaso de los dioses'. (Texto) (Vídeo)

Oslo.- NORUEGA FINLANDIA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, se reúne en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el rey Haakon VIII y participa en una conferencia del Instituto Noruego para Asuntos Internacionales.

Lisboa.- PORTUGAL EEUU.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Lisboa, donde mantendrá reuniones con las autoridades portuguesas para impulsar la cooperación en defensa, economía y tecnología. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL ARTE.- Visita para medios a Pintar É Fácil. Faça Você Mesmo!, muestra de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa, con su directora, Nimfa Bisbe; el director del CAM, Sérgio Mah, y el comisario João Maria Gusmão.

Londres.- R.UNIDO POLÍTICA.- Elección parcial para cubrir el escaño que deja libre el exprimer ministro Keir Starmer. Se presenta como candidato el líder del Partido Verde, Zack Polanski, quien tiene así la posibilidad de entrar por vez primera en el parlamento de Westminster. Distrito de Holborn-St. Pancras (Texto) (Vídeo)

Luxemburgo.- UE EUROGRUPO.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

O.Medio

10:30 GMT.- Jerusalén.- EMIRATOS AVIÓN.- El presidente israelí, Isaac Herzog, hará entrega de la Medalla Presidencial al Heroísmo Civil a los seis pasajeros israelíes que el pasado miércoles frustraron el intento de secuestro y estrellamiento del vuelo FZ1073, operado por la aerolínea Flydubai, que conectaba la ruta entre Dubái y Tel Aviv. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL R.UNIDO.- Acaba el plazo dado por Israel al Reino Unido para el cierre de su Consulado en Jerusalén, una medida adoptada en represalia por la prohibición del Gobierno británico a la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino de Cisjordania. (Texto)

Beirut.- LÍBANO UE.- La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, mantendrá reuniones bilaterales con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, además de con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y el ministro de Asuntos Exteriores, Youssef Rajji.

Turkmenbashí.- CEI CUMBRE.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, inicia una visita a Turkmenistán para participar en la cumbre de los líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI), liderada por Rusia.

Asia

10:30 GMT.- Hsinchu.- TSMC VENTAS.- TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, difunde sus cifras de facturación de septiembre, en medio de la creciente demanda de chips avanzados para inteligencia artificial. (Texto)

13:00 GMT.- Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán difunde los datos de comercio exterior de septiembre, después de que las exportaciones de la isla crecieran un 44,2 % interanual en los ocho primeros meses por el auge de la inteligencia artificial. (Texto)

Seúl.- SAMSUNG RESULTADOS.- El fabricante de chips Samsung Electronics publica sus previsiones del tercer trimestre de 2026, después de alcanzar un beneficio neto récord de 71,6 billones de wones (unos 49.000 millones de dólares), en el trimestre anterior, impulsado por la fuerte demanda global de semiconductores para inteligencia artificial. (Texto)

Pekín.- CHINA UE.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, realiza una visita a la capital china en un momento de crecientes fricciones comerciales entre Pekín y Bruselas. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR EGIPTO.- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, se reúne este jueves con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, durante una visita oficial al país asiático para abordar la cooperación económica, incluidas las inversiones y las cadenas de suministro, en medio de la diversificación de fuentes de crudo a raíz de la guerra de Estados Unidos contra Irán. (Texto)

Tokio.- FAST RETAILING RESULTADOS.- La compañía japonesa Fast Retailing, matriz de Uniqlo, presenta sus resultados financieros para su año fiscal 2026, tras haber registrado un beneficio neto récord en 2025 de 433.009 millones de yenes (2.437 millones de euros). (Texto)

Pekín.- CHINA RUSIA.- El asesor presidencial ruso y presidente del Colegio Naval de Rusia, Nikolái Pátrushev, visita China en plena escalada de tensiones entre Moscú y la OTAN.

África

02:01 GMT.- Nairobi.- EEUU INMIGRACIÓN.- Human Righst Watch (HRW) publica un informe sobre las deportaciones de inmigrantes de Estados Unidos a países africanos como parte de la política de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración. (Texto)

11:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana informa en su rueda de prensa semanal del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), tras detectarse en Kenia un primer caso importado de ese país que murió en Nairobi. (Texto)

15:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS ARTE.- Exposición dedicada al bordado, uno de los saberes artesanales arraigados en Marruecos. El evento está organizado por el Museo Nacional de la Joyería en Rabat en colaboración con el Museo de Angulema.

Marrakech.- MARRUECOS AERONÁUTICA.- Celebración del Marrakech Airshow, uno de los principales foros de industria aeronáutica y aeroespacial en Marruecos.

Redacción EFE Internacional

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