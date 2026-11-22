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El 9,47% de las viviendas en venta en España tienen un precio superior al millón de euros, con Málaga y Alicante reuniendo, entre las dos, el 47,9% de la oferta de inmuebles que superan este umbral, según el último estudio de Pisos.com.

La provincia malagueña aglutina el 26% del total, y la alicantina concentra el 21,9%. Les siguen Baleares (14,2%) y Madrid (11,1%). En el otro extremo, Palencia (0,25%), Zaragoza (0,25%) y Zamora (0,27%) son las provincias que menos viviendas millonarias tienen en sus territorios.

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Respecto a noviembre de 2025, Guipúzcoa simboliza uno de los mayores crecimientos, al pasar del 11,09% al 14,99%; mientras que Madrid retrocede del 23,7% al 21%.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, señala que, si bien Málaga y Alicante acaparan casi la mitad de estos inmuebles, la oferta de 'alto standing' va más allá de las capitales y "tiene un importante componente costero y residencial". Sin embargo, en el caso de Baleares y de Madrid, las propias capitales absorben "buena parte de este producto".

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Por comunidades autónomas, Andalucía ostenta la primera posición, con casi el 30% de los domicilios millonarios de todo el país; mientras que la Comunidad Valenciana (23,63%), Baleares (14,21%), Madrid (11,14%) y Cataluña (10,47%) le suceden en la lista. Casi nueve de cada diez viviendas de estas características en España se encuentran en estas regiones.

La Rioja (0,56%), Castilla y León (0,56%) y Aragón (0,86%), en cambio, son las únicas comunidades autónomas que no llegan al 1% de la oferta nacional.

OFERTA PROPIA DE CADA TERRITORIO

Dentro de la propia oferta de cada territorio, la provincia balear muestra una clara tendencia hacia las viviendas millonarias, que representan algo más del 40% de las que están en venta en el archipiélago. En Málaga, esta proporción supera el 23%, algo por encima del 21% de Madrid. En Guipúzcoa y Santa Cruz de Tenerife, el porcentaje ronda el 14%.

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Poniendo la vista en las comunidades autónomas, los datos de Pisos.com le otorgan también a Baleares --comunidad uniprovincial-- el liderazgo, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Canarias (11,44%), Andalucía (10,80%) y la Comunitat Valenciana (8,49%).

Palma de Mallorca es la capital de provincia que más casas con precios que parten desde el millón de euros reúne. Cerca de una de cada tres supera este umbral, mientras que en Madrid y en San Sebastián la proporción es del 27,11% y del 24,68%, respectivamente.

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En el otro lado, 22 de las 50 capitales de provincia españolas no alcanzan el 1% de viviendas millonarias. Soria y Zamora no cuentan con ninguna de ellas, mientras que en Zaragoza representan el 0,13%.