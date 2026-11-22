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Al menos nueve personas han resultado heridas, dos de la cuales permanecen en estado crítico, en un tiroteo que ha tenido lugar durante la celebración de una multitudinaria fiesta privada en Strathmore, en el condado de Tulare (California), según han informado las autoridades locales.

La oficina del sheriff del condado recibió el aviso poco antes de las 19.40 horas (hora local) de este sábado sobre disparos escuchados en una celebración que reunía a más de un centenar de asistentes y en la que también estaba previsto un concierto privado.

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A su llegada, los agentes comprobaron que "varias personas habían resultado heridas de bala". Los servicios de emergencia trasladaron inmediatamente a algunas de las víctimas a hospitales de la zona, mientras que otras fueron llevadas en vehículos particulares. Las autoridades continúan trabajando para verificar la cifra total de afectados.

Por el momento, no se han determinado las circunstancias del ataque, si bien los investigadores sospechan de que podría tratarse de un incidente relacionado con bandas criminales.

Desde la oficina del sheriff han pedido a cualquier persona que disponga de información sobre el tiroteo que se ponga en contacto con las autoridades del condado.