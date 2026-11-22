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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- La presidencia turca de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) abrió este domingo su sesión plenaria de clausula, con más de 40 horas de retraso de su plazo oficial de cierre y escasas posibilidades de llegar a un pacto climático global de consenso tras casi 13 días de negociaciones.

La sesión, que había sido oficialmente convocada para las 10 horas locales (7 GMT) de este domingo, fue abierta por el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, con un retraso de cerca de tres horas.

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Esta COP31 será una de las más largas en los 31 años historia de cumbres climáticas y podría ser también una de las pocas que sale sin un acuerdo por consenso.

La plenaria comenzó con el ambiente enrarecido tras los anuncios hechos por los gobiernos de Alemania y Francia, principales potencias de la UE, pues rechazaron públicamente el borrador divulgado esta madrugada por la presidencia turco-australiana por considerarlo "un retroceso" en el abandono de las energías fósiles, un punto con el que la UE se enfrenta con los petroestados y sobre el que ya había un acuerdo en la COP28 de Dubai (2023).

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Aunque no ha sido citado hoy explícitamente ni por París ni Berlín, la financiación para la adaptación climática en beneficio de los países en desarrollo, que debería ser asumida en buena parte por el bloque comunitario ante la ausencia de Estados Unidos, ha sido otro de los puntos de fricción, así como una contribución por parte los países más contaminantes, entre los que figuran ciertos petroestados, la India o China.

La mención de la captura y almacenamiento de carbono (CCUS), una técnica diseñada para reducir artificialmente la contaminación promovida por naciones como Arabia Saudí, también ha generado malestar en delegaciones europeas como la francesa.