Guardar

Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil internacional instaron este domingo a los gobiernos, especialmente a los países del Sur Global, a rechazar el borrador final propuesto por la presidencia de Cumbre del Clima (COP31), al considerar que "traiciona" a las poblaciones vulnerables y por abrir la puerta a la industria de los combustibles fósiles.

Después de que Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network (CAN International), una red global de organizaciones de la sociedad civil enfocada en la justicia climática y la acción frente al cambio climático, entregara una carta formal al ministro australiano Chris Bowen -que copreside esta COP junto a Turquía-, denunció ante los medios que el documento actual carece de compromisos reales de financiación y responde únicamente a los intereses de las grandes corporaciones y grupos de presión.

PUBLICIDAD

"Estamos llamando a las presidencias y a las partes, especialmente del Sur Global, a rechazar la decisión de cobertura. Este texto incluye opciones muy peligrosas, abre la puerta a la industria de los combustibles fósiles y actúa en interés de las corporaciones en lugar de las personas", afirmó.

La activista criticó la ausencia de fondos para proteger a quienes sufren los peores impactos de la crisis climática, al señalar que las naciones ricas acudieron a esta cumbre advirtiendo de antemano que no aportarían compromisos financieros.

Por su parte, Mohamed Adow, director de la organización Power Shift Africa, calificó en una rueda de prensa improvisada tras la entrega de la misiva -que el australiano recibió- la propuesta de la presidencia como un "proyecto de vanidad" diseñado para distraer de las negociaciones obligatorias y criticó el papel de países como Australia, a la que señaló como el tercer mayor exportador de combustibles fósiles, por ofrecer lo que describió como "el mayor regalo jamás dado en una conferencia climática a la industria del gas".

PUBLICIDAD

Adow denunció también la "hipocresía" de la Unión Europea (UE) y de países como el Reino Unido, Noruega y Grecia, a los que acusó de bloquear la financiación climática y expandir sus proyectos de combustibles fósiles en sus territorios mientras exigen esfuerzos a los países en desarrollo sin facilitarles los medios para una transición justa.

"Esto es una traición a los pueblos y a los países vulnerables que menos han emitido y más sufren las consecuencias del cambio climático", sentenció.

La COP31 todavía no ha cerrado, pese a que el viernes fuera el fin oficial, y el plenario lleva casi dos horas de retraso de la hora oficial a la que había sido convocada, a las 10.00 hora local (07.00 GMT).

PUBLICIDAD

Esta prórroga hará de la COP de Antalya una de las más largas en los 31 años de historia de este tipo de cumbres.EFE

(foto)(vídeo)