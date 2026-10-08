Starbucks tantea la adquisición de la cadena de restaurantes mexicanos Chipotle

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La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks ha entablado conversaciones con asesores para estudiar la compra de la cadena de restaurantes especializados en comida mexicana Chipotle Mexican Grill, lo que supondría una megaoperación en el sector de la restauración.

Fuentes citadas por el 'Financial Times' han confirmado los acercamientos, sin embargo, no han podido asegurar que la operación vaya a concretarse. Chipotle ronda una capitalización bursátil de 41.000 millones de dólares (36.600 millones de euros) con lo que la transacción sería una de las mayores de la historias en el sector.

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Las acciones de Starbucks se han desplomado alrededor de un 4% una vez conocida la noticia, mientras que los títulos de Chipotle se han disparado un 7%.

El actual consejero delegado de Starbucks, Brian Niccol, trabajó durante seis años como máximo ejecutivo de Chipotle y la empresa de cafeterías se encuentra inmersa en un plan de reestructuración que abarca desde el diseño de las tiendas como su oferta gastronómica.

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