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Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid como nuevo inversor

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El ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA en 2025 Shai Gilgeous-Alexander ha decidido invertir en el Atlético de Madrid, "identificado con los valores" del conjunto rojiblanco, "tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo".

Así lo anunció el Atleti en su página web oficial, donde recoge ya declaraciones del jugador de Oklahoma City Thunder Shai. "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", dice.

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El jugador de Toronto, campeón de la NBA en 2025, promedió durante la temporada 2025/26 31,1 puntos por partido. "Más allá de las estadísticas, su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la evolución constante encajan con los valores de intensidad, orgullo y ambición del Atlético de Madrid. Su inversión refleja un interés genuino en la visión a largo plazo de nuestro club y en su crecimiento internacional", termina la nota, que no desvela el porcentaje de inversión del americano.

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