Sanidad desconvoca el CISNS que iba a abordar este viernes el decreto para regular la información de listas de espera

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El Ministerio de Sanidad ha desconvocado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario previsto para este viernes, en el que se iba a abordar el proyecto de real decreto por el que se regula el Sistema de Información de Listas de Espera del SNS y se establecen medidas para homogeneizar el tratamiento de estos datos.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a Europa Press, tras lo que han precisado que las próximas reuniones ordinarias previstas con las consejerías de Sanidad sí tendrán lugar.

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En el orden del día del encuentro extraordinario, que iba a celebrarse en un primer momento el viernes 2 de octubre pero tuvo que aplazarse por la convocatoria del pleno urgente en el Congreso sobre los decretos ley de vivienda, destacaba el proyecto normativo sobre el sistema de listas de espera, con el que Sanidad busca actualizar el vigente Real Decreto 605/2003.

El texto del proyecto establece que el tiempo de espera para ser atendido contará desde la fecha de la indicación facultativa, aunque el paciente podrá ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.

Además, el nuevo sistema contemplará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas, las intervenciones quirúrgicas, así como la medición, por primera vez, de las demoras en Atención Primaria (AP).

El CISNS también iba a acordar distribuciones de fondos entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para financiar distintos programas, planes y sistemas de vigilancia.