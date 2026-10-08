El sector iberoamericano del transporte se cita en un foro empresarial organizado por el Gobierno de España

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acogido este jueves el Foro Empresarial Iberoamericano de Transporte e Infraestructuras para que las empresas del sector y los responsables públicos debatan sobre grandes proyectos, financiación y desafíos comunes de la región.

Según ha informado en una nota de prensa, el ministro del ramo, Óscar Puente, ha sido el encargado de inaugurar una cita organizada en colaboración con el ICEX que aspira a erigirse en un "espacio de diálogo directo" para que las compañías españolas conozcan las prioridades de inversión, necesidades existentes, proyectos en desarrollo y oportunidades que ofrece cada país.

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Esto sería especialmente relevante para las firmas nacionales dado que operan en más de 140 estados del mundo, de donde obtienen más del 70% de su facturación anual.

Los debates han versado sobre la mejora de la conectividad, la cohesión territorial y la seguridad en los sistemas de transporte, así como la necesidad de incorporar soluciones tecnológicas frente a retos como la insularidad, la orografía y las diferencias de densidad poblacional.

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El encuentro ha sido la primera actividad desarrollada por el Ministerio en el marco de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Transporte e Infraestructuras.